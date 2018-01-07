В РПЦ заявили о готовности воспитывать детей, чьи семьи не могут это делать

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетив в праздник Рождества Христова центр гуманитарной помощи для женщин в кризисной ситуации, отметил, что Русская православная церковь готова принять детей, родители которых этого сделать не могут.

"Если женщина оказалась в ситуации, когда не сделала аборт, но реально не может воспитывать ребенка, надо, чтобы таких детей отдавали нам (Русской православной церкви. — Прим. ред.), не лишая женщину материнства", — сказал патриарх.

При этом он отметил, что не стоит сравнивать это с детским домом, так как женщина "может прийти в любой момент и забрать ребенка".

В свою очередь председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон отметил, что при нескольких монастырях уже действуют центры семейного устройства. В них находятся дети, родители которых оказались не готовы или не способны к их воспитанию.

Гуманитарный центр для беременных женщин, нуждающихся и многодетных семей создан православной службой "Милосердие". Здесь можно получить женскую и детскую одежду, подгузники, предметы гигиены, коляски, кроватки и игрушки. На сегодня в России таких центров 126, еще 30 должны появиться до середины 2018 года.