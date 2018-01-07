Рождество обращает людей к истокам христианской веры, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил патриарха Кирилла с Рождеством и отметил, что этот праздник обращает людей к истокам христианской веры, сообщается на сайте кабинета министров.

"Этот праздник обращает нас к истокам христианской веры, дарит нам надежду и опору в жизни. Помогает понять величайший смысл события, которое произошло в Вифлееме более двух тысяч лет назад, его непреходящее значение для нас – современных людей", — говорится в поздравлении.

Премьер-министр отметил, что у этого праздника есть особая атмосфера, люди всегда встречают его с радостными чувствами.

"Верим, что наступивший год принесёт мир и счастье, наполнит нашу жизнь теплом и любовью. В эти святые дни каждый из нас искренне старается сделать добро, окружить заботой и вниманием своих родных и друзей, поддержать совсем незнакомых людей. Такой душевный настрой, милосердие и сострадание важно сохранять всегда", – добавил Медведев.