Рождество обращает людей к истокам христианской веры, заявил Медведев

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил патриарха Кирилла с Рождеством и отметил, что этот праздник обращает людей к истокам христианской веры, сообщается на сайте кабинета министров.
"Этот праздник обращает нас к истокам христианской веры, дарит нам надежду и опору в жизни. Помогает понять величайший смысл события, которое произошло в Вифлееме более двух тысяч лет назад, его непреходящее значение для нас – современных людей", — говорится в поздравлении.
Премьер-министр отметил, что у этого праздника есть особая атмосфера, люди всегда встречают его с радостными чувствами.
"Верим, что наступивший год принесёт мир и счастье, наполнит нашу жизнь теплом и любовью. В эти святые дни каждый из нас искренне старается сделать добро, окружить заботой и вниманием своих родных и друзей, поддержать совсем незнакомых людей. Такой душевный настрой, милосердие и сострадание важно сохранять всегда", – добавил Медведев.
Вместе с Русской православной церковью в ночь на 7 января (по новому стилю) Праздник Рождества встречают еще четыре поместные церкви — Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся старого юлианского календаря. На фото: рождественский вертеп в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
Во время праздничной службы предстоятель РПЦ сказал, что Иисус Христос "открыл миру самую главную истину — Бог есть любовь", и то, что "любовь — это ключевой принцип всего мироздания", а "отказ от нее — неизбежное самоуничтожение".
"Пусть же каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам Бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества", — сказал глава РПЦ.
В РПЦ напомнили, что помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, является одним из самых важных направлений служения Церкви. На фото: девушка-волонтер в храме Христа Спасителя во время Рождественского богослужения.
Патриарх Кирилл в проповеди отметил, что на Божье чудо, дарованное всем людям в рождении Спасителя, верующие должны ответить "непреклонной верой и способностью не только понимать то, что Он принес людям, и то, что Он сказал, но и отвечать на Его откровения искренней верой и добрыми делами".
Согласно Евангелию, Иисус Христос родился от Девы Марии во времена царствования императора Августа в городе Вифлееме. Его родители отправились в этот город, чтобы участвовать в переписи, но не смогли найти мест в гостинице. На фото: священнослужитель во время рождественского всенощного бдения в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.
Иосиф и Мария нашли ночлег в пещере, предназначенной для стойла скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Она спеленала Богомладенца и положила его в ясли — кормушку для скота. На фото: рождественское всенощное бдение в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.
Первыми рожденному Спасителю мира поклонились пастухи, сторожившие стадо неподалеку, и волхвы — древние мудрецы и звездочеты с Востока. На фото: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий на Рождественском богослужении в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
Мудрецы знали из пророчеств, что скоро на землю должен прийти великий Царь мира, и ожидали этого события. Младенцу Иисусу они принесли дары: золото, ладан и смирну. На фото: Казанский собор в Санкт-Петербурге.
По толкованию учителей Церкви, золото волхвы передали Христу как царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть. На фото: девочка на праздничном богослужении в храме Архангела Михаила в Грозном.
Вслед за Рождеством у верующих наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. На фото: кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде накануне праздника Рождества Христова.
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