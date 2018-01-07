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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Рождество обращает людей к истокам христианской веры, заявил Медведев

Сюжет:
Православное Рождество - 2018 (38)
10:4607.01.2018
(обновлено: 13:25 07.01.2018)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа СпасителяПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил патриарха Кирилла с Рождеством и отметил, что этот праздник обращает людей к истокам христианской веры, сообщается на сайте кабинета министров.

Выставка Янтарные вехи истории в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рождество: почему для науки Иисус Христос — реальный персонаж

"Этот праздник обращает нас к истокам христианской веры, дарит нам надежду и опору в жизни. Помогает понять величайший смысл события, которое произошло в Вифлееме более двух тысяч лет назад, его непреходящее значение для нас – современных людей", — говорится в поздравлении.

Премьер-министр отметил, что у этого праздника есть особая атмосфера, люди всегда встречают его с радостными чувствами.

"Верим, что наступивший год принесёт мир и счастье, наполнит нашу жизнь теплом и любовью. В эти святые дни каждый из нас искренне старается сделать добро, окружить заботой и вниманием своих родных и друзей, поддержать совсем незнакомых людей. Такой душевный настрой, милосердие и сострадание важно сохранять всегда", – добавил Медведев.

Празднование Рождества в России
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВместе с Русской православной церковью в ночь на 7 января (по новому стилю) Праздник Рождества встречают еще четыре поместные церкви — Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся старого юлианского календаря.
На фото: рождественский вертеп в храме Сошествия Святого Духа в Казани.Рождественский вертеп в храме Сошествия Святого Духа в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вместе с Русской православной церковью в ночь на 7 января (по новому стилю) Праздник Рождества встречают еще четыре поместные церкви — Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся старого юлианского календаря.
На фото: рождественский вертеп в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПо традиции, патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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По традиции, патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВо время праздничной службы предстоятель РПЦ сказал, что Иисус Христос "открыл миру самую главную истину — Бог есть любовь", и то, что "любовь — это ключевой принцип всего мироздания", а "отказ от нее — неизбежное самоуничтожение".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Во время праздничной службы предстоятель РПЦ сказал, что Иисус Христос "открыл миру самую главную истину — Бог есть любовь", и то, что "любовь — это ключевой принцип всего мироздания", а "отказ от нее — неизбежное самоуничтожение".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРоссийский президент встретил Рождество в одном из старейших храмов Санкт-Петербурга - в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский президент встретил Рождество в одном из старейших храмов Санкт-Петербурга - в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЦерковь на Моховой улице была построена в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны. Вместе с главой государства Рождество в храме встречали простые прихожане.Рождественское богослужение в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Церковь на Моховой улице была построена в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны. Вместе с главой государства Рождество в храме встречали простые прихожане.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ подарок церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, где он встретил Рождество, Владимир Путин подарил икону середины 19 века.Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В подарок церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, где он встретил Рождество, Владимир Путин подарил икону середины 19 века.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВо время торжественного богослужения в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл признал, что сегодня самоотверженная любовь не только к Богу, но и друг к другу становится редкостью.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Во время торжественного богослужения в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл признал, что сегодня самоотверженная любовь не только к Богу, но и друг к другу становится редкостью.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"Пусть же каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам Бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества", — сказал глава РПЦ.Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Пусть же каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам Бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества", — сказал глава РПЦ.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкНа Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Александр Астафьев
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На Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"Праздник Рождества обращает нас к истокам христианской веры, дарит нам надежду и опору в жизни", - говорится в поздравлении российского премьер-министра, направленном патриарху Кириллу.Священнослужители в храме Христа Спасителя в Москве перед Рождественским богослужением
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Праздник Рождества обращает нас к истокам христианской веры, дарит нам надежду и опору в жизни", - говорится в поздравлении российского премьер-министра, направленном патриарху Кириллу.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредстоятель Русской православной церкви в праздник Рождества посетит "Ангар спасения" для московских бездомных, поздравит экипаж МКС и детей на ёлке в храме Христа Спасителя.Священнослужители на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Предстоятель Русской православной церкви в праздник Рождества посетит "Ангар спасения" для московских бездомных, поздравит экипаж МКС и детей на ёлке в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ РПЦ напомнили, что помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, является одним из самых важных направлений служения Церкви.
На фото: девушка-волонтер в храме Христа Спасителя во время Рождественского богослужения.Девушка-волонтер в храме Христа Спасителя во время Рождественского богослужения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В РПЦ напомнили, что помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, является одним из самых важных направлений служения Церкви.
На фото: девушка-волонтер в храме Христа Спасителя во время Рождественского богослужения.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа ночной литургии в храме Христа Спасителя присутствовало несколько тысяч человек, в том числе архиереи и священнослужители Русской православной церкви и представители государственной власти.Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время Рождественского богослужения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На ночной литургии в храме Христа Спасителя присутствовало несколько тысяч человек, в том числе архиереи и священнослужители Русской православной церкви и представители государственной власти.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл в проповеди отметил, что на Божье чудо, дарованное всем людям в рождении Спасителя, верующие должны ответить "непреклонной верой и способностью не только понимать то, что Он принес людям, и то, что Он сказал, но и отвечать на Его откровения искренней верой и добрыми делами".Верующие в храме Христа Спасителя в Москве перед Рождественским богослужением
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл в проповеди отметил, что на Божье чудо, дарованное всем людям в рождении Спасителя, верующие должны ответить "непреклонной верой и способностью не только понимать то, что Он принес людям, и то, что Он сказал, но и отвечать на Его откровения искренней верой и добрыми делами".
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкТоржественные Рождественские богослужения прошли во всех городах России.
На фото: Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе накануне праздника Рождества Христова.Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе накануне праздника Рождества Христова
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Торжественные Рождественские богослужения прошли во всех городах России.
На фото: Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе накануне праздника Рождества Христова.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСогласно Евангелию, Иисус Христос родился от Девы Марии во времена царствования императора Августа в городе Вифлееме. Его родители отправились в этот город, чтобы участвовать в переписи, но не смогли найти мест в гостинице.
На фото: священнослужитель во время рождественского всенощного бдения в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.Священнослужитель во время рождественского всенощного бдения в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Согласно Евангелию, Иисус Христос родился от Девы Марии во времена царствования императора Августа в городе Вифлееме. Его родители отправились в этот город, чтобы участвовать в переписи, но не смогли найти мест в гостинице.
На фото: священнослужитель во время рождественского всенощного бдения в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкИосиф и Мария нашли ночлег в пещере, предназначенной для стойла скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Она спеленала Богомладенца и положила его в ясли — кормушку для скота.
На фото: рождественское всенощное бдение в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.Рождественское всенощное бдение в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Иосиф и Мария нашли ночлег в пещере, предназначенной для стойла скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Она спеленала Богомладенца и положила его в ясли — кормушку для скота.
На фото: рождественское всенощное бдение в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервыми рожденному Спасителю мира поклонились пастухи, сторожившие стадо неподалеку, и волхвы — древние мудрецы и звездочеты с Востока.
На фото: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий на Рождественском богослужении в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий проводит Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Первыми рожденному Спасителю мира поклонились пастухи, сторожившие стадо неподалеку, и волхвы — древние мудрецы и звездочеты с Востока.
На фото: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий на Рождественском богослужении в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПастухам необычную весть поведали явившиеся им ангелы, а волхвы пришли в Вифлеем после того, как увидели взошедшую над ним необыкновенную звезду.Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пастухам необычную весть поведали явившиеся им ангелы, а волхвы пришли в Вифлеем после того, как увидели взошедшую над ним необыкновенную звезду.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМудрецы знали из пророчеств, что скоро на землю должен прийти великий Царь мира, и ожидали этого события. Младенцу Иисусу они принесли дары: золото, ладан и смирну.
На фото: Казанский собор в Санкт-Петербурге.Казанская площадь в Санкт-Петербурге, украшенная к Новому году и Рождеству
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мудрецы знали из пророчеств, что скоро на землю должен прийти великий Царь мира, и ожидали этого события. Младенцу Иисусу они принесли дары: золото, ладан и смирну.
На фото: Казанский собор в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПо толкованию учителей Церкви, золото волхвы передали Христу как царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть.
На фото: девочка на праздничном богослужении в храме Архангела Михаила в Грозном.Девочка на праздничном богослужении в храме Архангела Михаила в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
По толкованию учителей Церкви, золото волхвы передали Христу как царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть.
На фото: девочка на праздничном богослужении в храме Архангела Михаила в Грозном.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПраздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело — воздержанием в пище.
На фото: свечи в храме Сошествия Святого Духа в Казани.Свечи в храме Сошествия Святого Духа в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело — воздержанием в пище.
На фото: свечи в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВслед за Рождеством у верующих наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
На фото: кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде накануне праздника Рождества Христова.Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде накануне праздника Рождества Христова
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вслед за Рождеством у верующих наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
На фото: кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде накануне праздника Рождества Христова.
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Религия и мировоззрение
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Денис Рыбьяков
Исток Христианской веры это жизнь по заповедям Христовым .например :Будьте совершенны как Отец наш Небесный , это когда ты отдаёшь всё что у тебя есть -как это делает Господь .
11:03
07.01.2018
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kerk555
Мне больше нравится его "денег нет, но вы держитесь...". Именно вот эти слова "дарят надежду и опору в жизни" россиянам.
11:17
07.01.2018
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