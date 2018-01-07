Медведев встречает Рождество в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присутствует на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя, куда глава правительства прибыл с супругой Светланой.

Ночную праздничную службу в кафедральном соборе Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал за час до полуночи. В храме, как обычно на Рождество и Пасху, собрались несколько тысяч человек, богослужение в прямом эфире транслируют центральные телеканалы.

Праздничные службы совершаются этой ночью более чем в 30 тысячах храмов Русской православной церкви по всему миру. Рождество отмечают также Грузинская, Сербская, Иерусалимская и Польская православные церкви. По обычаю, праздничное богослужение в главном храме России совершает предстоятель РПЦ в сослужении десятков священнослужителей.