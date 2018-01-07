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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством

Сюжет:
Православное Рождество - 2018 (22)
00:0907.01.2018
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фотоПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с наступившим праздником Рождества Христова, призвав всех верующих своей жизнью свидетельствовать о "реальности Божественной любви в мире".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в свой день рождения
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Рождество Христово — один из главных церковных праздников, во время которого вспоминается рождение Спасителя в городе Вифлееме более 2 тысяч лет назад. В своем традиционном рождественском телеобращении к россиянам патриарх Кирилл заметил, что в то время "многие поколения напряженно ожидали" Мессию, который должен был "сойти на Землю, чтобы обновить жизнь человечества", однако "когда Бог пришел, Его проглядели все, кроме ученых волхвов и простодушных пастухов".

"Проглядели, потому что думали о Боге по-своему, по-человечески. А Он оказался совсем иным. Его ждали как грозного и благородного Царя, а Он родился от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали решительных общественных перемен, а Он стал учить о любви к врагам. В Мессии видели источник благоденствия еврейского народа, а Он распахнул двери в Царство Небесное каждому человеку", — сказал патриарх.

По его словам, многим людям тогда "не хватило веры и мужества распознать воплотившегося Сына Божия". Иисус Христос, продолжил предстоятель, "открыл миру самую главную истину — Бог есть любовь", и то, что "любовь — это ключевой принцип всего мироздания", а "отказ от нее — неизбежное самоуничтожение".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит конец света
Глава Русской церкви признал, что сегодня самоотверженная любовь не только к Богу, но и друг к другу становится редкостью. По его словам, в нынешней системе человеческих ценностей зачастую "нет места настоящей любви, нет места жертвенности и верности", и это "разрушает семьи, общество, государство".

"Жизнь христианина призвана быть удивительным свидетельством реальности Божественной любви в мире. Пусть же каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам Бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества", — сказал патриарх.

В воскресенье на телеканале "Россия 1" также состоится показ традиционного рождественского интервью предстоятеля Русской православной церкви, который ответит на вопросы журналиста и телеведущего, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Интервью выйдет в эфир 7 января около 11.20.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Степан иванов
молюсь за мальчика двухлетнего погибшего от того что на него упал самоубийца, пусть земля ему будет пухом, зря они фсбшника из рпц мп пригласили отпевать-организаторы похорон не подумали о таких тонкостях что он был крещён в украинской церкви которую мп не признаёт, мать на коленях стояла перед гробом и просила отпеть но фсбшник был непреклонен, потом только приехал священник из церкви где его крестили и отпел его, земля тебе пухом и гори в аду все кто выдумывает правила трактуя их под свой лад и набивает себе карманы на чужом горе-московский патриархат со своими священниками все без исключения
02:59
07.01.2018
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Сослагательное Наклонение
Степан иванов, Даша Донцова нервно курит в сторонке
03:03
07.01.2018
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