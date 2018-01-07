Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с наступившим праздником Рождества Христова, призвав всех верующих своей жизнью свидетельствовать о "реальности Божественной любви в мире".

Рождество Христово — один из главных церковных праздников, во время которого вспоминается рождение Спасителя в городе Вифлееме более 2 тысяч лет назад. В своем традиционном рождественском телеобращении к россиянам патриарх Кирилл заметил, что в то время "многие поколения напряженно ожидали" Мессию, который должен был "сойти на Землю, чтобы обновить жизнь человечества", однако "когда Бог пришел, Его проглядели все, кроме ученых волхвов и простодушных пастухов".

"Проглядели, потому что думали о Боге по-своему, по-человечески. А Он оказался совсем иным. Его ждали как грозного и благородного Царя, а Он родился от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали решительных общественных перемен, а Он стал учить о любви к врагам. В Мессии видели источник благоденствия еврейского народа, а Он распахнул двери в Царство Небесное каждому человеку", — сказал патриарх.

По его словам, многим людям тогда "не хватило веры и мужества распознать воплотившегося Сына Божия". Иисус Христос, продолжил предстоятель, "открыл миру самую главную истину — Бог есть любовь", и то, что "любовь — это ключевой принцип всего мироздания", а "отказ от нее — неизбежное самоуничтожение".

Глава Русской церкви признал, что сегодня самоотверженная любовь не только к Богу, но и друг к другу становится редкостью. По его словам, в нынешней системе человеческих ценностей зачастую "нет места настоящей любви, нет места жертвенности и верности", и это "разрушает семьи, общество, государство".

"Жизнь христианина призвана быть удивительным свидетельством реальности Божественной любви в мире. Пусть же каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам Бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества", — сказал патриарх.

В воскресенье на телеканале "Россия 1" также состоится показ традиционного рождественского интервью предстоятеля Русской православной церкви, который ответит на вопросы журналиста и телеведущего, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Интервью выйдет в эфир 7 января около 11.20.