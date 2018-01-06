В Вильнюсе в воскресенье отпразднуют православное Рождество

ВИЛЬНЮС, 6 янв — РИА Новости. В столице Литвы 7 января на Кафедральной площади будут праздновать православное Рождество, для жителей и гостей Вильнюса пройдет большой концерт, для маленьких участников праздника организаторы устроят игры и проведут хороводы, а встречать гостей будут Дед Мороз со Снегурочкой, сообщила РИА Новости председатель русской общины Вильнюса Ольга Горшкова.

"Седьмого января русская община Вильнюса и представители православных традиций приглашают взрослых и детей на праздник Рождества у елки на Кафедральной площади", — говорится в опубликованном приглашении общины. Ольга Горшкова сказала РИА Новости, что праздничная программа рассчитана на полтора часа, в ней примут участие известные литовские исполнители.

"Уже в седьмой раз мы собираемся на Кафедральной площади Вильнюса отметить православное Рождество. Традиционно наш праздник откроет священнослужитель храма святых Константина и Михаила Виленско-литовской епархии Константин Лазуткин. В открытии праздника примет участие также вице-мэр Вильнюса Эдита Тамашюнайте. Потому что мэрия является партнером нашего праздника и Департамент национальных меньшинств", – сказала Горшкова РИА Новости.

Она отметила, что гостей праздника будут встречать знакомые всем персонажи Дед Мороз со Снегурочкой, а исполнители уже сегодня находятся в полной готовности.

Горшкова рассказала, что в 2012 к мэру Вильнюса обратились с просьбой не демонтировать елку седьмого января в православное Рождество. С тех пор елку разбирают 8 числа.

Как отмечает руководитель русской общины, в середине праздника, для того, чтобы зрители не замерзли, пройдет танцевальный флешмоб под народные песни.

В субботу православных жителей Литвы уже поздравил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс. Свое поздравление он написал на русском и украинском языках. К поздравления присоединился и Департамент национальных меньшинств Литвы. "В новом 2017 году мы желаем вам продолжать развивать литовское государство своей уникальной идентичностью, а также создавать гармоничное и общество взаимного уважения", — говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

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