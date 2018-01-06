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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Вильнюсе в воскресенье отпразднуют православное Рождество

Сюжет:
Православное Рождество - 2018 (16)
20:1306.01.2018
17260
© Fotolia / proslgnВид на город Вильнюс, Литва. Архивное фотоВид на город Вильнюс, Литва. Архивное фото
© Fotolia / proslgn

ВИЛЬНЮС, 6 янв — РИА Новости. В столице Литвы 7 января на Кафедральной площади будут праздновать православное Рождество, для жителей и гостей Вильнюса пройдет большой концерт, для маленьких участников праздника организаторы устроят игры и проведут хороводы, а встречать гостей будут Дед Мороз со Снегурочкой, сообщила РИА Новости председатель русской общины Вильнюса Ольга Горшкова.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Седьмого января русская община Вильнюса и представители православных традиций приглашают взрослых и детей на праздник Рождества у елки на Кафедральной площади", — говорится в опубликованном приглашении общины. Ольга Горшкова сказала РИА Новости, что праздничная программа рассчитана на полтора часа, в ней примут участие известные литовские исполнители.

"Уже в седьмой раз мы собираемся на Кафедральной площади Вильнюса отметить православное Рождество. Традиционно наш праздник откроет священнослужитель храма святых Константина и Михаила Виленско-литовской епархии Константин Лазуткин. В открытии праздника примет участие также вице-мэр Вильнюса Эдита Тамашюнайте. Потому что мэрия является партнером нашего праздника и Департамент национальных меньшинств", – сказала Горшкова РИА Новости.

Она отметила, что гостей праздника будут встречать знакомые всем персонажи Дед Мороз со Снегурочкой, а исполнители уже сегодня находятся в полной готовности.

Горшкова рассказала, что в 2012 к мэру Вильнюса обратились с просьбой не демонтировать елку седьмого января в православное Рождество. С тех пор елку разбирают 8 числа.

Рождественское богослужение. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Как отмечает руководитель русской общины, в середине праздника, для того, чтобы зрители не замерзли, пройдет танцевальный флешмоб под народные песни.

В субботу православных жителей Литвы уже поздравил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс. Свое поздравление он написал на русском и украинском языках. К поздравления присоединился и Департамент национальных меньшинств Литвы. "В новом 2017 году мы желаем вам продолжать развивать литовское государство своей уникальной идентичностью, а также создавать гармоничное и общество взаимного уважения", — говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Гребцов
Рождество и "Дед мороз со Снегурочкой" ничего общего между собой не имеют.
22:49
06.01.2018
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