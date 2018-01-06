В Петербурге в рождественскую ночь у крупных храмов откроют пункты обогрева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Сотрудники ГУМЧС России по Санкт-Петербургу развернут несколько мобильных пунктов обогрева и отдыха возле крупнейших храмов в ночь с 6 на 7 января, когда православные отметят Рождество Христово, сообщает пресс-служба ведомства.

"Чтобы петербургская непогода и часы ожидания у входа в храм не омрачили праздничного настроения прихожан, сотрудники Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу развернут сразу несколько мобильных пунктов обогрева и отдыха возле крупнейших центров Рождественского богослужения", — говорится в сообщении.

В частности, с 21.00 6 января до 06.00 7 января пункты обогрева будут готовы принять прихожан возле Александро-Невской Лавры, Казанского собора, Князь-Владимирского собора, Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского и Красносельского Гарнизонного храма троицы Живоначальной.

Кроме того, укрыться от непогоды и отдохнуть в мобильных пунктах смогут прихожане Церкви Георгия Победоносца на проспекте Славы с 17.00 6 января до 16.00 7 января и Храма Святого Князя Александра Невского в Шувалово — с 9.00 до 16.00 7 января.

По прогнозам синоптиков, 7 января в Петербурге ожидается снег, местами метель, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, утром и днем местами порывы 15-20 метров в секунду.