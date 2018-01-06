Католикос всех армян в Рождество помолился о мире и солидарности

ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин Второй в ходе Рождественской литургии в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине – вознес молитву во имя всеобщего мира и солидарности, передает корреспондент РИА Новости.

"Возносим молитву Господу нашему Иисусу Христу, чтобы дары дивного Рождества Его распростерлись по всему миру, народы жили согласно ангельскому назиданию Святого Рождества о мире и солидарности, воцарился незыблемый мир на нашей Родине, процветание и благоденствие в жизни рассеянного по всему миру нашего народа", — сказал Католикос в своем послании.

По его словам, богопротивные деяния продолжают сотрясать, отягощать заботами и тревогами жизнь человечества. "Несмотря на огромный научно-технический прогресс, человечество колеблется перед выбором между добром и злом, жизнью и смертью. В нашем веке беспрецедентного экономического роста миллионы людей все еще живут в голоде и нищете… Испытания, нарушающие мирный ход человечества, тревожат также жизнь нашей страны и народа", — отмечается в послании Гарегина Второго.

Католикос отметил, что наряду с достижениями Армении, перед ней все еще стоят проблемы безработицы, нищеты, требуются постоянные усилия для укрепления уверенности в грядущем дне, веры в справедливость, для преодоления социальных, экономических и других актуальных вызовов.

Армянская апостольская церковь отмечает праздник Рождества 6 января.