В США умер глава мормонов Томас Монсон

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон скончался в США на 91-м году жизни.
В возрасте 36 лет Монсон был посвящен в апостолы (высший ранг мормонского духовенства) и вошел в состав руководящего органа Церкви — Кворум 12 апостолов. В 2008 году он стал президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней после смерти его предшественника Гордона Хинкли.
Монсон был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США. При администрации Рональда Рейгана Монсон был членом в президентском совете по частной деятельности.