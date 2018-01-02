Храм, елка и шампанское: Новый год в беззвучном мире

Алексей Михеев
"Они вас очень ждали, смотрите, сразу заулыбались", — говорит Виктория. На диванчике сидят несколько человек, они протягивают ко мне руки, гладят по ладони. Мы здороваемся в абсолютной тишине — немножко говорить может только Леша, единственный на сегодня мужчина в Тихом доме, уникальном проекте фонда "Со-единение" по поддержке слепоглухих. О том, как спастись от одиночества, потеряв способность видеть и слышать мир, что больше всего радует человека, читающего Библию рельефным шрифтом, и где встретят Новый год обитатели Дома, — в материале РИА Новости.
Тихий дом рядом с подмосковным Троицком существует чуть больше года. В уютном трехэтажном коттедже сегодня живут шесть человек. Они ходят в храм, лепят свечи из ароматного воска, делают яблочные чипсы и пишут стихи. Алексей Живагин перестал видеть в семь лет, а потом практически лишился и способности слышать. Он фантастически ткет гобелены. На том, который сам Леша называет "картина номер один" — сотворение мира, "картина номер два" с Адамом и Евой почти закончена, а на третьей, рассказывают мне по секрету, будет Ноев ковчег.
Пластилиновая молитва
"Как у кого что случается, все к Леше идем. Он когда помолится, все сразу становится хорошо", — улыбается Виктория. Почти каждые выходные обитатели Тихого дома ездят на литургию в Казанский храм соседнего села Пучково. Там открыт учебно-реабилитационный и духовный центр для слепоглухих, а на сайте храма можно заказать варенье, сделанное его неслышащими и невидящими прихожанами.
Зачем нужна медовуха
Самая большая радость — вместе куда-то поехать. Недавно все жители Дома съездили в Кострому и до сих пор вспоминают, как трогали в "Тереме Снегурочки" стены ледяной пещеры и пили знаменитую местную медовуху. Теперь Виктория думает, как организовать им на Масленицу поездку в Суздаль. Там, кстати, медовуха тоже вкусная.
"Им нужно, чтобы можно было все попробовать, понюхать, потрогать. Какой смысл просто водить слепого по улице?" — говорит она. Как вариант мы обсуждаем подмосковную Коломну, где делают пастилу по старинным рецептам, и Тулу с ее пряниками. Еда вообще здесь предмет особого внимания, без нее, шутит Виктория, смысл жизни пропадет.
"Жаль, сейчас здесь нет нашего помощника Сережи, он очень пиццу любил. Однажды вечером поднимаюсь наверх, думаю, все спят, а они сидят втроем с пиццей, все культурно так, чай, чашечки, даже нож специальный нашли!" — рассказывает другая сотрудница Дома, Елена. У Сергея нашли гепатит, и теперь он лежит в интернате города Климовска. Скорее всего, больше в Тихий дом он не вернется.
А в Костроме впервые ни у одного обитателя Дома не поднялось давление.
Утерянный рай
Недавно у Леши Живагина сбылась мечта: он смог полетать на параплане, и до сих пор счастливо смеется, вспоминая, как ощущал себя, паря в трехстах метрах над землей. "Так хорошо, вот прямо приятно", — повторяет он. Люда, красивая рыжеволосая женщина, привезла из московского Аптекарского огорода мяту и пьет с ней чай — сотрудники знаменитого университетского сада разрешили ей сорвать несколько листочков. "Радости столько было", — вспоминает Виктория. Но самая главная мечта здесь — съездить на море. Там никто еще никогда не был.
"Бог взамен слуха и зрения дал им столько доброты, сколько у нас нет. Они радуются как дети, не помню, чтобы кто-то всерьез грустил", — отвечает мне Елена на мой вопрос о том, не отчаиваются ли слепоглухие от своего недуга. В прошлом году, наряжая елку, многие плакали от радости, потому что делали это первый раз в жизни. В планах на этот Новый год — ночная служба в пучковском храме, две бутылки шампанского и немножко икры.
"Это правильно, что вам с нами нравится!" — говорит на прощание Леша. И берет с меня страшную клятву приехать снова и посмотреть, удастся ли ему вышить окружавший Адама и Еву райский сад.