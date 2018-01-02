Храм, елка и шампанское: Новый год в беззвучном мире

Алексей Михеев

"Они вас очень ждали, смотрите, сразу заулыбались", — говорит Виктория. На диванчике сидят несколько человек, они протягивают ко мне руки, гладят по ладони. Мы здороваемся в абсолютной тишине — немножко говорить может только Леша, единственный на сегодня мужчина в Тихом доме, уникальном проекте фонда "Со-единение" по поддержке слепоглухих. О том, как спастись от одиночества, потеряв способность видеть и слышать мир, что больше всего радует человека, читающего Библию рельефным шрифтом, и где встретят Новый год обитатели Дома, — в материале РИА Новости.

Тихий дом рядом с подмосковным Троицком существует чуть больше года. В уютном трехэтажном коттедже сегодня живут шесть человек. Они ходят в храм, лепят свечи из ароматного воска, делают яблочные чипсы и пишут стихи. Алексей Живагин перестал видеть в семь лет, а потом практически лишился и способности слышать. Он фантастически ткет гобелены. На том, который сам Леша называет "картина номер один" — сотворение мира, "картина номер два" с Адамом и Евой почти закончена, а на третьей, рассказывают мне по секрету, будет Ноев ковчег.

© РИА Новости / Алексей Михеев Алексей Живагин, Алексей Писеев и Любовь Серебрякова, жители Тихого дома © РИА Новости / Алексей Михеев Алексей Живагин, Алексей Писеев и Любовь Серебрякова, жители Тихого дома

Пластилиновая молитва

"Вот это — земля. Это — Божия рука и Божия пушка. Так Он создает весь мир", — рассказывает Алексей. Из пушки вылетают облака и звезды. Картину Леша хотел подарить Деду Морозу, недавно приходившему поздравить жителей Тихого дома с наступающим Новым годом, но сотрудники упросили оставить "такую красоту" здесь, в доме. А еще он вырезает ангелов и подсвечники — когда их увидели в одном из храмов соседнего Подольска, ахнули и сразу взяли несколько на реализацию.

© РИА Новости / Алексей Михеев Алексей Писеев не видит с рождения и уже год живет в Тихом доме © РИА Новости / Алексей Михеев Алексей Писеев не видит с рождения и уже год живет в Тихом доме

Здесь вообще много про Бога. В библиотеке стоят набранные шрифтом Брайля Библия, молитвословы и "Святые древней Руси" Георгия Федотова, в углу на досочках лежат вылепленные из пластилина слова молитв: "Спаси Господи и помилуй нас", "Боже вечный, умилосердись над рабой Твоей". "Помоги нам, Христе Боже славный, сохранить проект Тобою данный". Сотрудница фонда "Со-единение" Виктория Бакунова читает мне стихи другого местного Алексея, Писеева. Он не видит с рождения и очень любит кактусы. Мы разворачиваем новогодний подарок от одного из магазинов — Алексей подарил им икону, которую долго писал, в ответ растроганное руководство прислало колючее растение фантастического розового цвета.

"Как у кого что случается, все к Леше идем. Он когда помолится, все сразу становится хорошо", — улыбается Виктория. Почти каждые выходные обитатели Тихого дома ездят на литургию в Казанский храм соседнего села Пучково. Там открыт учебно-реабилитационный и духовный центр для слепоглухих, а на сайте храма можно заказать варенье, сделанное его неслышащими и невидящими прихожанами.

© РИА Новости / Алексей Михеев Священник подмосковного Казанского храма в селе Пучково отец Лев Аршакян регулярно проводит богослужения для слепоглухонемых © РИА Новости / Алексей Михеев Священник подмосковного Казанского храма в селе Пучково отец Лев Аршакян регулярно проводит богослужения для слепоглухонемых

Зачем нужна медовуха

Самая большая радость — вместе куда-то поехать. Недавно все жители Дома съездили в Кострому и до сих пор вспоминают, как трогали в "Тереме Снегурочки" стены ледяной пещеры и пили знаменитую местную медовуху. Теперь Виктория думает, как организовать им на Масленицу поездку в Суздаль. Там, кстати, медовуха тоже вкусная.

© РИА Новости / Алексей Михеев Любовь Серебрякова может общаться только жестами и дактилем — специальной азбукой для слепоглухих © РИА Новости / Алексей Михеев Любовь Серебрякова может общаться только жестами и дактилем — специальной азбукой для слепоглухих

"Им нужно, чтобы можно было все попробовать, понюхать, потрогать. Какой смысл просто водить слепого по улице?" — говорит она. Как вариант мы обсуждаем подмосковную Коломну, где делают пастилу по старинным рецептам, и Тулу с ее пряниками. Еда вообще здесь предмет особого внимания, без нее, шутит Виктория, смысл жизни пропадет.

"Жаль, сейчас здесь нет нашего помощника Сережи, он очень пиццу любил. Однажды вечером поднимаюсь наверх, думаю, все спят, а они сидят втроем с пиццей, все культурно так, чай, чашечки, даже нож специальный нашли!" — рассказывает другая сотрудница Дома, Елена. У Сергея нашли гепатит, и теперь он лежит в интернате города Климовска. Скорее всего, больше в Тихий дом он не вернется.

А в Костроме впервые ни у одного обитателя Дома не поднялось давление.

Утерянный рай

Недавно у Леши Живагина сбылась мечта: он смог полетать на параплане, и до сих пор счастливо смеется, вспоминая, как ощущал себя, паря в трехстах метрах над землей. "Так хорошо, вот прямо приятно", — повторяет он. Люда, красивая рыжеволосая женщина, привезла из московского Аптекарского огорода мяту и пьет с ней чай — сотрудники знаменитого университетского сада разрешили ей сорвать несколько листочков. "Радости столько было", — вспоминает Виктория. Но самая главная мечта здесь — съездить на море. Там никто еще никогда не был.

© РИА Новости / Алексей Михеев Слова православных молитв из пластилина, поделка обитателей Тихого дома © РИА Новости / Алексей Михеев Слова православных молитв из пластилина, поделка обитателей Тихого дома

"Бог взамен слуха и зрения дал им столько доброты, сколько у нас нет. Они радуются как дети, не помню, чтобы кто-то всерьез грустил", — отвечает мне Елена на мой вопрос о том, не отчаиваются ли слепоглухие от своего недуга. В прошлом году, наряжая елку, многие плакали от радости, потому что делали это первый раз в жизни. В планах на этот Новый год — ночная служба в пучковском храме, две бутылки шампанского и немножко икры.

© РИА Новости / Алексей Михеев Слова православных молитв из пластилина, поделка обитателей Тихого дома © РИА Новости / Алексей Михеев Слова православных молитв из пластилина, поделка обитателей Тихого дома

Жанна дольше всех держит мою руку — не хочет выпускать. У нее нашли рак, недавно она перенесла операцию и очень страдала от одиночества. Здесь ей нравится. Когда утренний свет падает под нужным углом, она даже может разглядеть некоторые вещи. Но это редкое исключение. Почти все жители Тихого дома не видят и не слышат друг друга. Общаются здесь руками — на языке жестов и дактильной азбукой. Их часто путают, в то время как это совершенно разные понятия. Если пальцевым (дактильным) алфавитом передают буквы, то жестовые знаки представляют собой целые слова.

"Это правильно, что вам с нами нравится!" — говорит на прощание Леша. И берет с меня страшную клятву приехать снова и посмотреть, удастся ли ему вышить окружавший Адама и Еву райский сад.