Иларион: РПЦ уверена, что Исаакиевский собор станет ее собственностью

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Русской православной церкви уверены, что ей рано или поздно передадут Исаакиевский собор, заявил в эфире программы "Церковь и мир" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я думаю, что это (передача собора РПЦ — ред.) будет сделано в обозримом будущем", — сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что созданный вокруг передачи Исаакиевского собора Церкви информационный шум был спланированной провокацией. "В значительной степени ажиотаж вокруг этого вопроса был раздут представителями оппозиции, которые ищут темы для того, чтобы раскрутить новостные сюжеты. Они направлены на создание недовольства действующей властью, взаимоотношениями между Церковью и властью. И надо понимать, что такие поводы используются как раз для этого", — подчеркнул он.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.