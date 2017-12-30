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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Иларион: РПЦ уверена, что Исаакиевский собор станет ее собственностью

Сюжет:
Передача Исаакиевского собора РПЦ (211)
15:4230.12.2017
626610
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион. Архивное фотоМитрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Русской православной церкви уверены, что ей рано или поздно передадут Исаакиевский собор, заявил в эфире программы "Церковь и мир" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я думаю, что это (передача собора РПЦ — ред.) будет сделано в обозримом будущем", — сказал митрополит Иларион.

Религии мира
© Fotolia / Oxana Savca
Теология, Исаакий, Болгар: главные события религиозной жизни РФ в 2017 году

Он отметил, что созданный вокруг передачи Исаакиевского собора Церкви информационный шум был спланированной провокацией. "В значительной степени ажиотаж вокруг этого вопроса был раздут представителями оппозиции, которые ищут темы для того, чтобы раскрутить новостные сюжеты. Они направлены на создание недовольства действующей властью, взаимоотношениями между Церковью и властью. И надо понимать, что такие поводы используются как раз для этого", — подчеркнул он.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Собор с библейским именем: величие и роскошь Исаакия
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.Памятник Николаю I у Исаакиевскиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГрандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦеремония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.

На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).Вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.

На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.Вид на Исаакиевский собор с Сенатской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-ПетербургеВид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВо внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.Вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкХрам украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкХрам имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.Подъем на колоннаду Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкКрестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.Луна на фоне скульптурных композиций Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.
© РИА Новости / Руслан ШамуковПерейти в фотобанкМультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.Мультимедийное 3D-маппинг шоу Фестиваль Света 2016 на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Руслан Шамуков
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Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин назвал передачу собора РПЦ исторической справедливостью.Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин назвал передачу собора РПЦ исторической справедливостью.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПередача Исаакиевского собора в пользование РПЦ является исполнением не только пожеланий верующих, но и положений федерального закона, отметил председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ является исполнением не только пожеланий верующих, но и положений федерального закона, отметил председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПередачу Исаакиевского сбора в пользование РПЦ поддержал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, историческое сооружение изначально строилось как собор.Вид на Исаакиевский собор
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Передачу Исаакиевского сбора в пользование РПЦ поддержал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, историческое сооружение изначально строилось как собор.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейно-просветительские функции.
В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что собор после передачи его РПЦ будет доступен для экскурсий.Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейно-просветительские функции.
В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что собор после передачи его РПЦ будет доступен для экскурсий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.
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Религия и мировоззрение
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Илья Казаков
Только борьба за власть и за собственность. Кто бы сомневался-то...И благо, что я уже давно распрощался с этими религиями. Бог спас меня
15:51
30.12.2017
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Александр Невский
Да РПЦ, в простых храмах монастырях и домах молится сейчас не модно, отдайте рпц недвижимость, которая в америке, где посольства наши были, пусть радуют наших прихожан...... я думаю американские власти пойдут навстречу ......
15:53
30.12.2017
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