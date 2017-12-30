Путин поздравил папу римского с наступающим Новым годом

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем послании папе римскому Франциску выразил надежду на продолжение укрепления межцивилизационного и межконфессионального диалога, сообщила пресс-служба Кремля.

"В послании Его святейшеству папе римскому Франциску Президент России выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Россией и Ватиканом в интересах защиты мира, общечеловеческих ценностей, укрепления межцивилизационного и межконфессионального диалога", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин в поздравлении пожелал понтифику доброго здоровья, благополучия и успехов в его благородной деятельности.