Зрители ТВ-шоу "Голос" в финале конкурса смогут помочь службе "Милосердие"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Зрители телевизионного проекта "Голос" смогут помочь подопечным православной службы помощи "Милосердие", говорится в совместном пресс-релизе Первого канала и службы милосердия.

"В эфире Первого канала 29 декабря пройдет финал шоу "Голос", по итогам которого определится победитель проекта. Доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования в эту пятницу, будет перечислен православной службе помощи "Милосердие", — сказала пресс-секретарь службы Дина Скворцова.

Ранее руководитель православной службы епископ Пантелеимон (Шатов) заявил о том, что "Милосердие" оказалось в серьезном финансовом кризисе и некоторые проекты службы помощи находятся на грани закрытия.

"Все вместе, объединяясь для помощи тем, кто в беде, мы с вами доказываем, что в этом мире есть любовь", — сказал епископ Пантелеимон, комментируя инициативу телеканала.

В 2015 году зрители шоу "Голос" уже помогали службе "Милосердие", и тогда благодаря их содействию удалось собрать почти 21 миллион рублей, говорится в релизе.

Как сообщила пресс-служба Первого канала, на эти средства в 2016 году были наняты сиделки для 78 тяжелобольных и престарелых людей, организована помощь выездной паллиативной службы для 90 семей с тяжелобольными детьми, была оказана социальная помощь сотням бездомных людей. Еще 5 миллионов рублей из собранных средств были направлены на обеспечение всем необходимым 12 детей с синдромом Дауна, проживающих в Елизаветинском детском доме в Москве. Кроме того, "2 миллиона пошли на работу кризисного центра "Дом для мамы" службы "Милосердие" — этих средств хватило на два с половиной месяца работы центра, где беременные женщины находят приют и получают всестороннюю помощь", сообщили на телеканале.

Православная служба помощи "Милосердие" — одна из старейших и самых крупных благотворительных организаций в России. За 26 лет работы в службе получили самую разную помощь сотни тысяч человек. На сегодня "Милосердие" объединяет 27 социальных проектов. Их участники оказывают помощь сиротам, одиноким старикам, тяжелобольным детям и взрослым, в том числе с редкими неизлечимыми диагнозами, такими, как БАС (боковой амиотрофический склероз), бездомным людям, ВИЧ-инфицированным, беременным женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации.