РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Секрет в усах и бороде": почему православие не уйдет из Ингушетии

08:0028.12.2017
05990
© Фото : Юлия МаковейчукТрадиционные вайнахские башни в горах ИнгушетииТрадиционные вайнахские башни в горах Ингушетии
© Фото : Юлия Маковейчук
Алексей Михеев

Город Сунжа раньше был казачьей станицей Слепцовской. Он пережил выселение казаков, депортацию ингушей, конфликты с соседями и нападения боевиков, а две чеченские войны шли буквально в двух километрах. Сейчас здесь даже уютно — по узким улицам ходят довольные кошки, в маленьких кафе готовят традиционные галушки с мясом и чапильгаш (это вкусно). В центре бывшей станицы находится Ново-Синайский мужской монастырь с единственным на всю Ингушетию действующим православным храмом Покрова Пресвятой Богородицы. О том, как живут осколки терского казачества, почему на Кавказе так ценят взаимоуважение и что станет с самым древним ингушским храмом, — в материале РИА Новости.

© Фото : Юлия МаковейчукПокровский храм Ново-Синайского монастыря в Ингушетии
© Фото : Юлия Маковейчук
Покровский храм Ново-Синайского монастыря в Ингушетии

Свое название Сунженский монастырь получил в память традиций православного монашества Cинайского полуострова. На протяжении четырнадцати веков монахи живут там под защитой "фирмана Мухаммеда". Согласно этому документу, автором которого считается сам основатель ислама, христиане принимаются под защиту "против любого противника", а каждый, кто осмелится "силой принуждать их к повиновению", "изгонять монахов и разрушать дома молитвы", объявляется "клятвопреступником перед лицом Аллаха и мятежником перед Пророком его". Что-то похожее происходит сейчас и в Ингушетии — власти мусульманской республики делают все, чтобы возродить православие и вернуть в нее русскоязычное население, массово покинувшее свои дома после известных всем трагических событий.

На рынок с бородой

"Если ты идешь по улице в подряснике, это вызывает уважение. Прихожу на рынок и вижу только улыбки. Ну, и борода, конечно, вызывает здесь огромное уважение. На блокпостах сначала косятся, но потом видят усы — и настороженность проходит: ваххабиты же все безусые", — смеется иеромонах Пахомий (Шепель), насельник Ново-Синайской обители. Потомственный казак, отец Пахомий принял постриг в Дагестане и в Ингушетию вернулся, по собственным словам, домой. Но казаков здесь сегодня почти не осталось, а их дети давно уехали.

Однажды священника попросили приехать в станицу Троицкую неподалеку от Сунжи, где скончался девяностолетний казак. Его поразило, что во время обряда отпевания люди стояли и улыбались. "Не было ни одного причитания, никаких слез, и не потому, что они дедушку не любили, а потому, что у них культура воинская. Убеленные сединами, они стоят и светятся", — рассказывает он.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРеспублика Ингушетия, мусульмане на молитве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Республика Ингушетия, мусульмане на молитве

Слепцовскую большевики переименовали в станицу Орджоникидзевскую — в честь одного из главных идеологов "расказачивания" Григория Орджоникидзе. Но до сих пор о казаках здесь напоминают традиционные мазанки на улицах, а рядом с Сунжей течет речка Иерусалимка. В монастырь приезжают и последние казаки соседней чеченской станицы Ассиновской, пережившей страшные события в начале девяностых годов.

Неканонизированные святые

Название этой станицы в первую чеченскую стало нарицательным из-за жестокостей, творившихся боевиками над этническими русскими и казаками. Здесь был осквернен и разрушен православный храм, а широкомасштабные столкновения боевиков с федеральными войсками фактически не оставили от станицы Ассиновской камня на камне.

"Мне запомнилась одна казачка оттуда. Такого духа веры я еще не видел, когда человек стоит в храме, как имеющий на это право, заходит к своему Богу с высоко поднятой головой, причащается с гордостью за Него. Этот дух безграничной внутренней свободы не передать. Таких, увы, остались единицы, но это прекрасно", — рассказывает иеромонах Пахомий.

© Фото : Юлия МаковейчукИзображение протоиерея Петра Сухоносова на стене Покровского храма Ново-Синайского монастыря
© Фото : Юлия Маковейчук
Изображение протоиерея Петра Сухоносова на стене Покровского храма Ново-Синайского монастыря

Двадцать восьмого марта 1999 года в Сунже прямо из храма на глазах прихожан был похищен его настоятель — протоиерей Петр Сухоносов, которого даже мусульмане уважительно называли "русским муллой". После перестрелки с военными боевики вместе со священником скрылись на территории Чечни. Через полгода после похищения по телевидению был показан сюжет, снятый в каком-то подвале, где в лежащем на полу без сознания человеке опознали отца Петра. О его дальнейшей судьбе достоверно ничего не известно до сих пор. Сейчас лик священника изображен на стене Покровского храма Ново-Синайского монастыря, места его последнего служения. Он не канонизирован, но в народе отца Петра почитают как пострадавшего за Христа страстотерпца.

Почему на Кавказе нельзя бояться

В Сунже есть небольшой продуктовый магазин. Его держат православная 80-летняя кореянка и ее муж, верующий мусульманин. Познакомились они в Казахстане, куда советская власть депортировала чеченцев и ингушей и где живет множество выходцев из азиатских стран. "Мы очень много говорим о религии, о толерантности, о сосуществовании. А они просто берут и сосуществуют — православная кореянка и ингуш-мусульманин", — смеется отец Пахомий.

В последние годы мусульмане стали заходить в монастырь — посоветоваться и просто поговорить в тяжелых жизненных ситуациях. Раньше подобное считалось немыслимым. Национальная ингушская телекомпания запустила еженедельную православную телепередачу, а на богослужениях в храме после большого перерыва появились семьи с детьми.

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
В Ингушетии в 2017 году реконструируют два православных храма
"Мы сосуществуем на взаимном уважении. Не дай Бог, если хоть кто-то это уважение утратит — получится еще одна война. А уважение немыслимо, если боишься. Мусульман трусами назвать нельзя, а христианин просто не может бояться — по словам апостола и евангелиста (Иоанна. — Прим. ред.). Все получится", — убежден священник.

Мечта о храме и священнике для воинов

В горах южнее Сунжи стоит древний христианский храм Тхаба-Ерды. По преданию, его построили грузины еще тогда, когда горцы были язычниками. На соседних отрогах, словно охраняя его, высятся десятки легендарных ингушских башен. Здесь до сих пор неспокойно, у подножия храма находятся две большие заставы пограничных войск, а по крутым дорогам постоянно ездит бронетехника. Мечта отца Пахомия — возродить в храме богослужения.

"Здесь мог бы жить войсковой капеллан, помогать солдатам. К сожалению, этот институт возрожден только на бумаге, в жизни его пока нет. Потому как занимать должность заместителя командира по воспитательной работе среди верующего состава — это одно, а жить и тянуть лямку с солдатами — совсем другое. И дело это, как мне кажется, сугубо монашеское", — считает отец Пахомий.

© Фото : Юлия МаковейчукДревний христианский храм Тхаба-Ерды, Сунжа, Ингушетия
© Фото : Юлия Маковейчук
Древний христианский храм Тхаба-Ерды, Сунжа, Ингушетия

По данным Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана окормлением воинских частей занимаются 10 священнослужителей. Солдаты федеральной армии и служащие других силовых подразделений составляют как минимум половину прихожан практически всех храмов на территории трех республик. Здесь сильно сказался отток русских в неспокойные годы.

"Кому сейчас вообще нужно православие здесь, в Ингушетии? Солдатам? Последним казакам? Власти?" — интересуюсь я.

"Православие в Ингушетии нужно в первую очередь самому Христу. И поэтому оно отсюда никогда не уйдет", — помолчав, отвечает иеромонах.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена