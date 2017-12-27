Обмен пленными вселяет надежду на мир на Украине, заявили в РПЦ

Украинские военные рядом с автобусомами, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

Украинские военные рядом с автобусомами, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви отмечают, что обмен пленными на Украине, который проходит в среду на КПП "Майорск", вселяет надежду на установление мира в этой стране, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Процедура обмена проходит в среду на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. На данный момент закончен обмен между ЛНР и Киевом, продолжается уточнение списков с ДНР. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 гражданина, которые находятся в ДНР и ЛНР. Это будет самый масштабный обмен пленными за время конфликта.

"Новость о том, что в результате идущего при содействии Русской православной церкви обмена пленными несколько сотен ранее удерживаемых лиц возвратятся домой живыми, вселяет надежду на мир в сердца людей в России, на Украине и в Белоруссии — везде, где искренне молятся о прекращении братоубийственного разделения", — заявил Легойда.

Он напомнил, что с просьбой о содействии в обмене пленными к президенту РФ Владимиру Путину обратился лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, а патриарх Кирилл данное обращение поддержал. 25 декабря в московском Даниловском монастыре состоялась встреча патриарха Кирилла с Медведчуком, а также главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в ходе которой были согласованы все детали, касающиеся обмена пленными.

"Символично, что освобождение военнопленных приурочено к Новому году и Рождеству Христову, и более трехсот человек смогут теперь встретить праздники со своими семьями", — добавил представитель Церкви.

Кроме того, он подчеркнул участие в организации обмена пленными Украинской православной церкви Московского патриархата в лице ее предстоятеля — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

"Каноническая православная церковь на Украине, как об этом неоднократно свидетельствовал святейший патриарх, — единственная сила, которая может стать отправной точкой для действенного мирного процесса", — заключил Легойда.

Ранее патриарх Кирилл подчеркнул, что вопросы обмена пленными и мирного разрешения конфликта очень важны для РПЦ. "Для Русской православной церкви это очень важный вопрос, потому что и там, и там наша паства. И там, и там наши люди. Кто ещё так скорбит, как скорбит Русская церковь в отношении всего того, что происходит, когда брат поднимает руку на брата? Я хотел бы особенно подчеркнуть необходимость скорейшего мирного решения проблемы, связанной с возникновением военного конфликта на востоке Украины. Глубоко убежден в том, что этот конфликт никому не нужен, что он ослабляет всех его участников. Но самое главное — этот конфликт приносит в жертву многих и многих людей. И для того, чтобы это прекратились, должны быть усилия с обеих сторон", — заявлял он.