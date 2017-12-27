Легойда: за действия православных активистов ответственны все верующие

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ответственность за действия православных активистов несут и миряне, и священнослужители, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Чувствует ли Церковь ответственность за эту часть своей паствы (православных активистов — ред.)? Конечно, чувствует. Но если человек приходит и говорит: я христианин, я создал свое "христианское государство", и позволяет себе агрессивные и противоправные действия — он провокатор. И здесь абсурдно говорить, что вот, смотрите, до чего Церковь довела людей", — сказал Легойда.

По его словам, особенно удивительно, когда это говорят верующие люди.

"Чего же вы тогда ту самую ответственность, которую мы все должны разделять, переносите на… Кого? Лично Патриарха? Синод? Епископов? Да, ответственны. Но все мы, каждый по-своему. И надо не виноватых искать, а всем вместе думать, как сделать так, чтобы таких искажений и вывертов религиозной жизни у нас было меньше. К сожалению, полностью их исключить нельзя. В силу фундаментальности факта о падшем состоянии человеческой природы", — считает представитель Русской церкви.

Он подчеркнул, что есть разница между религией и религиозной мотивацией. Экстремистские действия могут быть религиозно мотивированы, но это не значит, что надо автоматически запрещать священные тексты или возлагать всю ответственность на ту или иную религиозную общину. Легойда убежден, что с этой проблемой можно бороться с помощью религиозного или религиоведческого образования.