Легойда: в искусстве свобода разрушать не столь ценна, как свобода созидать

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В искусстве свобода разрушать с нравственной точки зрения не столь ценна, как свобода созидать, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"С нравственной точки зрения нельзя согласиться, что свобода разрушать, где бы они ни находила применение, в том числе в творчестве, так же ценна, как свобода созидать. В том числе с этим связана острота диалога с творческим сообществом, для части которого, к сожалению, свобода является одинаково ценной, используется ли она для написания "Джоконды" или для прибивания половых органов к брусчатке Красной площади", — сказал Легойда.

Он напомнил о докладе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором предстоятель Русской церкви сказал, что "приятие или неприятие того или иного произведения искусства или явления культуры зачастую обусловлено вкусовыми предпочтениями или даже определенной специальной подготовкой человека".

"Здесь невозможно установить формальные незыблемые нормы, обязывающие, скажем, всех верующих только одним, определенным образом относиться к конкретной книге, спектаклю или фильму. Исключения составляют лишь случаи очевидного кощунства и богохульства, намеренно допускаемого художником в своем произведении", — отметил тогда патриарх.