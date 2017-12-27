Процент негатива к Церкви в СМИ невелик, заявили в РПЦ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Количество негативных статей о Русской православной церкви в СМИ невелико и не превышает 5% от общего числа публикаций, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Могу ответственно сказать, что процент выраженного негатива по отношению к Церкви очень невелик, его максимум за последние 9 лет был в 2012 году. Кстати, процент выраженного позитива всегда больше, раза в три-четыре. Большинство же материалов СМИ о Церкви носит нейтральный характер", — сказал Легойда.

По его словам, в абсолютных цифрах негативных публикаций стало больше, но это в том числе потому, что общее число публикаций на церковную тему с 2009 года выросло в 10 раз.

Представитель Русской православной церкви уточнил, что процент негатива "не сильно меняется, и обычно не превышает 5% от общего числа публикаций".