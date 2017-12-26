МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что готов совершать таинство крещения над каждым пятым новорожденным в семьях православных христиан, сообщает сайт информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Отвечая на вопрос о том, сколько детей должно родиться в семье священника, чтобы таинство крещения над ними совершал сам блаженнейший владыка, он ответил: "Если вы хотите такую ​​традицию, я не против. Я думаю, нам нужно пятого (крестить — ред.)", — говорится в сообщении.

Митрополит Онуфрий уточнил, что предстоятель Грузинской православной церкви совершает крещение над каждым третьим ребенком, при этом "он не идет в роддом, а собирает всех детей и крестит их одновременно".

"Выбираем день, собираем детей из семьи каждого христианина в собор, приглашаем кого-то из владык, священников и крестим всех, как этого требует Таинство крещения. Предстоятель читает все молитвы, а уже другие помазывают елеем, помогают… Я готов", — подчеркнул предстоятель УПЦ МП.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.