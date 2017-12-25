Патриарх Кирилл заявил о согласовании обмена пленными в Донбассе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Патриарх Кирилл рассказал о согласовании всех деталей по обмену пленными в Донбассе.

Это заявление он сделал после встречи с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также главой общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком.

"Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении", — отметил патриарх.

Он подчеркнул, что вопросы обмена пленными и мирного разрешения конфликта очень важны для Русской православной церкви.

"И там и там — наши люди. Кто еще так скорбит, как скорбит Русская церковь в отношении всего того, что происходит, когда брат поднимает руку на брата?" — добавил Кирилл.

Он поблагодарил все стороны за "конструктивные переговоры", отдельно отметив роль "Украинской православной церкви в лице блаженнейшего митрополита Онуфрия". Как уточнили в патриаршей пресс-службе, митрополит Онуфрий был проинформирован об этой встрече.

Патриарх Кирилл, отметили в РПЦ, на протяжении длительного времени предпринимает многочисленные усилия для содействия церкви в скорейшем возвращении военнопленных. Именно поэтому, обратили внимание в патриархии, он пригласил представителей обеих сторон конфликта "для обсуждения тех вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными и тормозят процесс обмена военнопленными".

Детали соглашения

Как рассказал глава ДНР Александр Захарченко, Киев передаст ополченцам 306 человек, Украине вернут 74. Обмен должен состояться 27 декабря.

"Надеюсь, что украинская сторона будет придерживаться обещаний", — добавил он.

По словам Медведчука, место и время обмена назовут утром 27 декабря. Пока их не анонсируют "из соображений безопасности".

Как отметила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, для процедуры осталось решить "технические детали и логистические вопросы".

В ноябре Медведчук заявил, что Киев, ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена. Российский полпред в контактной группе Борис Грызлов отмечал, что у Киева есть последний шанс вернуться в переговорный процесс, поскольку украинские власти "срывали ранее достигнутые соглашения по пленным".