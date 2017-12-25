Патриарх Кирилл заявил о согласовании обмена пленными в Донбассе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Патриарх Кирилл рассказал о согласовании всех деталей по обмену пленными в Донбассе.
"Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении", — отметил патриарх.
Он подчеркнул, что вопросы обмена пленными и мирного разрешения конфликта очень важны для Русской православной церкви.
"И там и там — наши люди. Кто еще так скорбит, как скорбит Русская церковь в отношении всего того, что происходит, когда брат поднимает руку на брата?" — добавил Кирилл.
Он поблагодарил все стороны за "конструктивные переговоры", отдельно отметив роль "Украинской православной церкви в лице блаженнейшего митрополита Онуфрия". Как уточнили в патриаршей пресс-службе, митрополит Онуфрий был проинформирован об этой встрече.
Патриарх Кирилл, отметили в РПЦ, на протяжении длительного времени предпринимает многочисленные усилия для содействия церкви в скорейшем возвращении военнопленных. Именно поэтому, обратили внимание в патриархии, он пригласил представителей обеих сторон конфликта "для обсуждения тех вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными и тормозят процесс обмена военнопленными".
Детали соглашения
"Надеюсь, что украинская сторона будет придерживаться обещаний", — добавил он.
По словам Медведчука, место и время обмена назовут утром 27 декабря. Пока их не анонсируют "из соображений безопасности".
Как отметила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, для процедуры осталось решить "технические детали и логистические вопросы".
В ноябре Медведчук заявил, что Киев, ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена. Российский полпред в контактной группе Борис Грызлов отмечал, что у Киева есть последний шанс вернуться в переговорный процесс, поскольку украинские власти "срывали ранее достигнутые соглашения по пленным".