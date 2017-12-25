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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Монополия Запада: почему православные празднуют католическое Рождество

08:0025.12.2017
(обновлено: 08:03 25.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПразднование католического Рождества в МосквеПразднование католического Рождества в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. Украшенная елка, румяная индейка и нарядные коробки с подарками — эта голливудская атрибутика ассоциируется с Рождеством даже у россиян, которые отмечают его вовсе не 25 декабря. В то же время в массовом сознании этот праздник уже давно раздвоился на католическое и православное Рождество. Так ли это на самом деле и будут ли христиане всего мира когда-нибудь отмечать его в один день — в материале РИА Новости.

Двойное Рождество

По своей архитектуре и атмосфере исторический центр Львова — типичный западноевропейский город: те же узкие улочки, прямоугольные башни с часами и плотно прижатые друг к другу дома. А в декабре этот центр Римско-католической церкви на Украине неторопливо обрастает рождественскими огнями.

Треть населения Львова — грекокатолики (униаты). Каково же было удивление прихожан одного из униатских храмов, когда 24 декабря я спросил: "А во сколько у вас завтра начнется рождественская служба?" Оказалось, грекокатолики отмечают Рождество в один день с православными — 7 января.

© РИА Новости / Петр ЗадорожныйПерейти в фотобанкПразднование Рождества Христова в центре Львова
© РИА Новости / Петр Задорожный
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Празднование Рождества Христова в центре Львова

Наверное, именно поэтому далеко не все на Украине поняли смысл принятого в ноябре закона, по которому католическое Рождество 25 декабря стало выходным днем. Согласно официальным данным, католицизм и протестантизм исповедует лишь чуть более 10% населения — явно не "значительное большинство страны", вопреки заявлениям  депутатов Рады.

Празднование католического Рождества во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Рада объявила католическое Рождество официальным выходным днем
Случай поистине уникальный — один и тот же праздник на одинаковом уровне отмечается два раза. У властей Украины этому есть простое объяснение: нужно отмечать Рождество "вместе с большинством цивилизованных стран".

"Согласно всем социологическим опросам, подавляющее большинство украинцев празднуют Рождество 7 января. Так было до избрания этих народных депутатов, так будет и после них", — заявил в интервью изданию "Вести" глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Ирпенский Климент.

"Один из компромиссов"

Между тем 25 декабря рождественские богослужения проходят в храмах 10 из 15 поместных православных церквей мира. Впрочем, такой порядок вещей установился, по меркам церковной истории, сравнительно недавно и имел вовсе не религиозные причины.

"Это произошло в XX столетии. Инициатором перехода на новый западный стиль был патриарх Константинопольский Мелетий II (Метаксакис), который, находясь в тяжелой общественно-политической ситуации нового турецкого государства, искал помощи и поддержки христиан Запада. Одним из компромиссов и взаимных жестов стал и этот переход на западный календарь. За ним последовали так или иначе ориентированные на Константинопольский патриархат другие поместные церкви", — рассказывает профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

А чтобы как-то погасить недовольство простых верующих, было решено составить новоюлианский календарь. Дело в том, что православные не хотели перенимать католическое летоисчисление, разработанное в XVI веке папой римским Григорием XIII с целью скорректировать нарастающую разницу между астрономическим годом и календарным. Возмущение греческой паствы "западными нововведениями" привело даже к тому, что одно из них — обычай ставить рождественскую ель — приживалось в Греции необычайно долго, по сравнению с другими православными странами.

© РИА Новости / Геннадий МельникУлицы Афин в канун Рождества
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Улицы Афин в канун Рождества

Расхождение юлианского календаря с астрономическим годом в один день накапливается за 128 лет, григорианского — за 3 тысячи 333 года, а новоюлианского — за 40 тысяч лет. Разница между двумя последними в один день накопится аж к 2800 году.

Сейчас по старому юлианскому календарю, помимо Русской, живут Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви, афонские монастыри, а также многие католики восточного обряда и некоторые протестанты. Но с точки зрения канонов все православные церкви вне зависимости от даты отмечают один и тот же праздник Рождества Христова. Да и народные традиции во многом идентичны — те же колядки являются неотъемлемой частью Рождества в России, Румынии и Греции.

Надо ли передвигать дату

Празднование Рождества Христова в городах России
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Украденное Рождество: зачем православным предпраздничный пост
Призывы перенести Рождество на 25 декабря неоднократно раздавались и в России. Еще в 1923 году патриарх Тихон под давлением советской власти издал указ о переходе на новоюлианский календарь. Но верующие эту идею не поддержали, и менее чем через месяц постановление было отменено.

Однако с начала 1990-х предложения перенести Рождество на две недели вперед звучат постоянно. Мол, за годы безбожной власти Новый год полностью затмил следующее за ним Рождество, да и  верующим будет проще соблюдать последние — самые строгие — дни Рождественского поста.

"Как мне кажется, есть некоторый смысл в том, что у нас на Новый год пост. Превратившееся в безудержное пьянство и разные другие вредные действа отмечание новогодних праздников у православных христиан все же сдерживается фактором Рождественского поста. Каких-то других особенных резонов перехода на новый календарь нет. А перенести один праздник, оставив все остальные по-старому, невозможно с точки зрения богослужебного устава", — объясняет протоиерей Максим Козлов.

Поэтому необходимости в переносе Рождества на 25 декабря в Русской церкви, заверил он, не видят. А двухнедельная разница между датами, хоть и "несколько прискорбная с точки зрения отсутствия единства между поместными православными Церквами мира", не является на самом деле серьезной проблемой.

© РИА Новости / Павел КомаровРождество в Католическом Кафедральном соборе Преображения Господня
© РИА Новости / Павел Комаров
Рождество в Католическом Кафедральном соборе Преображения Господня
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Религия и мировоззрение
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