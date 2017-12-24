Папа Франциск призвал к миру и освобождению всех похищенных людей

ВАТИКАН, 24 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в рождественский сочельник попросил о "даре мира для всего мира" и призвал к освобождению всех похищенных людей, включая священников, монашествующих и мирян.

"Мы молим о даре мира для всего мира, в особенности для населения, которое более всего страдает по причине идущих конфликтов. Я вновь обращаюсь с призывом к тому, чтобы по случаю Святого Рождества похищенные люди – священники, монахи и монахини, миряне – были отпущены на свободу и могли бы вернуться в свои дома", — заявил понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане.

Примечательно, что неделю назад, в день своего рождения папа Франциск призвал молиться за освобождение шестерых монахинь, около месяца назад похищенных в Нигерии.

Приветствуя многочисленных паломников, прибывших в воскресенье на площадь Святого Петра в Ватикане, понтифик пожелал верующим в эти часы, отделяющие их от Рождества Христова, найти время, чтобы молча помолиться и подумать об Иисусе, "который приближается к нам с любовью, смирением и нежностью".