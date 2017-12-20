Скончался кардинал, замешанный в громком скандале в США

ВАТИКАН, 20 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Американский кардинал Бернард Фрэнсис Лоу, который в декабре 2002 года был вынужден уйти в отставку с поста архиепископа Бостона из-за громкого скандала, связанного с сексуальными домогательствами в отношении детей, скончался в среду утром после продолжительной болезни на 87-м году жизни, сообщила служба печати Святого престола.

Во время пребывания Лоу во главе Бостонской архиепархии там разразился громкий скандал, связанный с обвинениями в адрес многих католических священников в сексуальных домогательствах в отношении детей. В ходе разбирательства были преданы гласности документы, свидетельствовавшие о том, что Лоу знал о сексуальных домогательствах некоторых священников, но ничего не предпринял в этой связи и даже укрывал тех, кто этим занимался. На волне этого скандала аналогичные расследования начались и в других епархиях США.

В итоге Бостонская архиепархия была вынуждена выплатить миллионы долларов пострадавшим и закрыть более 60 приходов. Большая группа американских священников подписала тогда письмо, в котором отказала в доверии Лоу и потребовала от него уйти в отставку. Это было беспрецедентное событие в жизни католической церкви США.

После скандальной отставки Лоу перебрался в Ватикан, где получил назначение на ряд важных постов в Римской курии. В 2004 году он, в частности, занял должность архипресвитера одного из главных храмов Рима, базилики Санта Мария Маджоре. Позиция Ватикана в отношении Лоу вызвала тогда резкую критику со стороны лиц, пострадавших в ходе скандала в США, и возмущение широкой общественности.

Тем не менее, Лоу продолжал занимать влиятельные посты в Римской курии и принял участие в конклаве 2005 года, на котором папой Римским был избран Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикта XVI. В последнем конклаве 2013 года, по итогам которого Римско-католическую церковь возглавил папа Франциск, Лоу не принимал участия, так как его возраст уже превышал 80 лет.