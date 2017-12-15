Путина наградили Золотой медалью Фракийского университета имени Демокрита

АФИНЫ, 15 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. В посольстве России в Греции состоялась торжественная церемония передачи Золотой медали Фракийского университета имени Демокрита, присужденной президенту РФ Владимиру Путину за выдающуюся деятельность на благо региональной стабильности и процветания, сообщило посольство.

Ректор Фракийского университета Ставрос Тулупидис сказал, что президент России неизменно содействует сохранению православного духа миролюбия и дружбы, а также духовности и культуры эллинизма, развитию взаимовыгодных связей между Россией и Грецией.

В ответном слове посол России в Греции Андрей Маслов выразил признательность, отметил большой вклад университета в развитие российско-греческих гуманитарных связей, продвижение русского языка и культуры. Этому будет способствовать запланированное на 2018 года открытие в университете Русского центра в сотрудничестве с Фондом "Русский мир", сказал посол.