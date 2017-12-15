Новый муфтий избран в Абхазии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Тимур Дзыба избран новым муфтием Абхазии, передает в пятницу агентство "Апсныпресс".

В сухумской мечети в пятницу прошел съезд мусульман страны, на котором были избраны председатель единого духовного управления мусульман Абхазии (ЕДУМА), его заместитель и члены совета.

"Председателем ЕДУМА единогласно был избран Тимур Дзыба. Его заместителями стали Абдуррахман (Роман) Джугелия и Алхас Нанба. Кроме того, Салих (Станислав) Кварацхелия, занимавший должность муфтия, был назначен имам-хатыбом (проповедником) сухумской мечети", — говорится в сообщении.

Кварацхелия отметил, что за время его пребывания на должности муфтия была достигнута договоренность с властями о получении участка в Гудауте для строительства мечети, стали регулярно организовываться массовые мероприятия и раздача милостыни нуждающимся в дни исламских праздников. Также был проведен капитальный ремонт мечети в Сухуме.

Дзыба подчеркнул, что с его приходом не изменится курс деятельности организации, ЕДУМА продолжит уделять особое внимание организации образовательного процесса мусульман в стране.