Белорусские католики ждут визита в страну Папы Римского, заявил Кондрусевич

МИНСК, 15 дек — РИА Новости. Белорусские католики хотели бы, чтобы Папа Римский посетил Белоруссию, но такого решения пока нет, сообщил в пятницу в Минске глава Римско-католической церкви Белоруссии Тадеуш Кондрусевич.

Официальный Минск неоднократно заявлял, что заинтересован в визите в Белоруссию Папы Римского. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил папу Римского Франциска посетить страну. Причем президент страны выступал с идеей о возможности встречи на территории республики глав Русской православной и Римско-католической церквей.

"Мы молимся, хотели бы видеть Папу Римского у себя. В следующем году, по всей видимости, он посетит Литву, Латвию, Эстонию. Дата еще неизвестна, где-то осенью", — сказал Кондрусевич на пресс-конференции.

Он считает, что много белорусских паломников посетит эти страны во время ожидаемого визита Папы Римского.

Митрополит отметил, что глава католической церкви неоднократно бывал в соседних с Белоруссией странах. "А у нас не был ни разу. Однако мы это не решаем, но молимся об этом", — добавил он.

Комментируя инициативу президента Белоруссии о встрече глав Русской православной и Римско-католической церквей в Минске, глава Белорусской православной церкви митрополит Павел отметил, что реализация этой идеи не зависит от воли предстоятелей церквей в Белоруссии.

"Мы послушники. Это не мой уровень, это уровень глав церквей. Если решат приехать, провести такую встречу — мы будем выполнять", — сказал на этой же пресс-конференции.