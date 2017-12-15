СМИ: в святынях Мекки и Медины паломникам запретили делать фото и видео

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии из уважения к чувствам верующих запретили паломникам и посетителям святынь в городах Мекке и Медине делать фотографии и снимать видео, сообщает местная газета Okaz со ссылкой на источники.

По данным газеты, запрет налагается на фотоаппараты, видеокамеры и телевизионные камеры. Фотографировать и снимать видео запрещается в Запретной мечети Мекки и мечети Пророка в Медине. Такое решение аргументируется уважением к чувствам паломников и почитанием обряда большого паломничества (хаджа) и малого (умры).

При нарушении распоряжения фото- и видеоматериал, а также сами камеры будут конфискованы. Организаторы паломнических туров обязаны предупредить паломников о новом распоряжении.

Официальных заявлений властей по данному вопросу пока не было.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Малый хадж (умра), в отличие от большого, мусульманин может совершить в любое время года.