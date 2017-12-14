В Москве вспомнят о чудесном спасении евреев на острове Греции в 1943 году

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Торжественный вечер, посвященный чудесному спасению евреев на греческом острове Закинф во время Холокоста, пройдет в мемориальной синагоге на Поклонной горе вечером в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

"Это единственный случай в истории Второй мировой войны, когда в еврейской общине на оккупированной нацистами территории не погиб ни один еврей. Произошло это благодаря жителям Закинфа, и особенно двум Праведникам народов мира — мэру острова Лукасу Карреру и местному митрополиту Хрисостому. Об их подвиге будут вспоминать на вечере", — говорится в сообщении.

С острова Закинф специально на этот вечер приедут потомок спасенных Моисис Мордос и действующий мэр острова Павлос Колокотсас. Церемония, которую откроют президент РЕК Юрий Каннер и посол Греции в Москве Андреас Фриганас, пройдет при участии историков, общественных деятелей, представителей православной церкви и греческого землячества. Впервые в России будет показан документальный фильм режиссера Тониса Ликуресиса "Песнь жизни", посвященный спасению евреев Закинфа.

В декабре 1943 года командир немецкого гарнизона, оккупировавшего остров Закинф, потребовал передать ему имена и адреса всех местных евреев. От мэра Лукаса Каррера и митрополита Хрисостома он получил список всего из двух имен — их собственных: "Если вы решите увести евреев Закинфа, уводите и нас. Мы разделим их судьбу". Как им удалось избежать расстрела и спасти евреев острова, узнают гости, пришедшие на вечер. В 1978 году Израиль признал мэра и митрополита Праведниками народов мира, а сам Закинф — "островом праведников". За весь период нацистской оккупации до сентября 1944 года здесь спаслись все 272 еврея.

Памятный вечер станет продолжением международного проекта о Праведниках народов мира, инициированного Российским еврейским конгрессом. В рамках проекта в Москве проходят выставки, мемориальные и просветительские мероприятия, посвященные тем, кто, рискуя жизнью, спасал евреев от нацизма.