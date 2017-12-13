Ватикан назвал ложью сообщения о том, что папа Римский пользуется WhatsApp

ВАТИКАН, 13 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск не пользуется популярной бесплатной системой обмена текстовыми сообщениями для мобильных телефонов WhatsApp, сообщил в среду официальный представитель Ватикана Грег Берк.

"Это ложь, что Святой отец использует WhatsApp. Он не отправляет ни сообщений, ни благословений посредством этой системы", — написал руководитель службы печати Святого престола в своем аккаунте в Twitter на испанском языке.

Таким образом Берк опроверг информацию, которая распространялась на испанском языке и была передана некоторыми СМИ.