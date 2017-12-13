Главный раввин Москвы зажег первую ханукальную свечу в Албании

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первую свечу Хануки зажгла делегация Совета раввинов Европы во главе с президентом организации, главным раввином Москвы Пинхасом Гольдшмидтом в правительственной резиденции премьер-министра Албании Эди Рамы.

Несмотря на то, что еврейская община в Албании насчитывает около ста человек, а синагоги и вовсе нет, еврейская жизнь здесь не стоит на месте. Руководитель общины Джеронт Курет активно развивает общину и строит на нее большие планы. Именно это и стало поводом, чтобы пригласить представителей Совета раввинов Европы на прием к албанскому премьер-министру, чтобы обсудить перспективы и совместные проекты.

"Я не раз в своей жизни зажигал свечи, но это моя первая ханукальная свеча", — приводит пресс-служба Гольдшмидта слова албанского премьер-министра.

На праздничном ужине участники встречи обсудили историю албанских евреев. Во время Второй Мировой войны Албания стала одной из первых стран по количеству Праведников народов мира (в соотношении на количество еврейского населения): здесь было 64 албанца-праведника мира на 244 еврея. Албания принимала евреев беженцев из Германии, Австрии, Хорватии и Сербии, а также она стала одной из немногих европейских стран, в которой еврейская община после Второй мировой войны стала более многочисленной, чем до.

В планах Эди Рамы — создание еврейского центра и музея албанских евреев. Он считает, что это важно как для развития еврейской общины, так и для образования остального населения.

"Визит в Албанию может вызвать много вопросов из-за малой численности общины. Однако важность подобной встречи не всегда определяется размером общины или численностью еврейского населения. Историческое значение этой встречи как раз в том, что мы можем положить начало развитию еврейской общины в Албании. Мы благодарны премьер-министру Эди Раме за приглашение и гостеприимство, а также за его готовность возрождать и поддерживать еврейскую общину в Албании сегодня, когда численность общины не более 100 человек. Албанский народ проявил свои лучшие качества по отношению к албанским евреям во время Второй Мировой войны и это нельзя забывать. Память о прошлом – это надежный фундамент для построения будущего", — сказал раввин Пинхас Гольдшмидт по итогам встречи.

Праздник Ханука посвящен "чуду", которое, согласно преданию, произошло при освящении Второго иудейского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника (меноры), было, по легенде, осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" оливкового масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры — именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.