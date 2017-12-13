"Мечтаю креститься в Грозном": вера по-чеченски

Алексей Михеев

Современная Чечня — это европейские дороги, хай-тек мечети с меняющейся подсветкой, чистота и вежливые полицейские. Огни комплекса "Грозный-Сити" видны в любой точке чеченской столицы. А рядом с его небоскребами — небольшой храм в честь Архангела Михаила. Разрушенный в 90-е, сегодня он восстановлен и стал центром православной жизни Чечни. О том, как живут сейчас его прихожане, что помогло чеченцам пережить войну и почему вера остается для них основой жизни, — в материале РИА Новости.

© Фото : Юлия Мокавейчук Грозненский храм в честь Архангела Михаила, разрушенный во время войны, сегодня полностью восстановлен © Фото : Юлия Мокавейчук Грозненский храм в честь Архангела Михаила, разрушенный во время войны, сегодня полностью восстановлен

"Наши бабушки говорят, что службы тут не прекращались никогда, даже в самые тяжелые годы. Люди находили здесь утешение", — рассказывает настоятель храма священник Сергей Абасов. Эта церковь — практически ровесница Грозного. Построенная на деньги русских, сербских и болгарских православных купцов терскими казаками, она неоднократно разрушалась. Сейчас о недавних непростых временах напоминает лишь пост полиции у входа. Отец Сергий служит здесь недавно и гордится своими прихожанами.

"У нас очень дружный приход. Как и везде, конечно, больше женщин, но и мужчин немало. Военнослужащие приходят, многие обращаются за помощью. Приходят и чеченцы: "Родственница русская, хочу за нее помолиться". Даже свечи ставят, — рассказывает священник. — Приезжают люди и из других регионов, говорят: "Здесь крестились мои бабушка и дедушка, я тоже хочу".

Храм-мученик

До первой чеченской кампании Архангельский храм в Грозном был единственной действующей православной церковью на территории Чечни. В январе 1996 года его настоятель отец Анатолий Чистоусов после переговоров с одним из полевых командиров о передаче российских военнопленных был захвачен боевиками и помещен в лагерь так называемого департамента государственной безопасности непризнанной Республики Ичкерии. Спустя две недели священника расстреляли. В документах, впоследствии переданных Русской православной церкви, есть фотография его тела, сделанная палачами после расстрела. На теле убитого священника 22 раны. По свидетельствам выживших очевидцев, на допросы потерявшего способность ходить отца Анатолия носил пленный мулла: так боевики хотели показать свое отношение к представителям обеих религий.

Восстанавливали Архангельский храм всем миром. Прихожане вспоминают, что деньги давали и многие чеченцы — как дань уважения "этим удивительным русским: у них храм разрушен, а они ходят молятся". Очень много сделали для храма цыгане — здесь их называют "молдаванами" и благодарят за помощь. "Они очень верующие люди, пусть многие неграмотны, но чтение акафистов или канонов они заменяют постом и добрыми делами", — говорит отец Сергий.

Сегодня храму помогают все: прихожане благодарят Рамзана Кадырова за "молниеносное" исполнение всех просьб, за то, что он оплачивает лечение детей, решает жилищные и бытовые проблемы православных. Все это резко контрастирует с "пренебрежительным отношением" приезжающих из "большой России".

"Они приезжают заработать деньги. Заскочили, пошумели, покричали — вот у вас то плохо, это — и убежали", — огорчается одна из прихожанок Архангельского храма.

© Фото : Юлия Мокавейчук Настоятель грозненского храма в честь Архангела Михаила священник Сергий с прихожанками © Фото : Юлия Мокавейчук Настоятель грозненского храма в честь Архангела Михаила священник Сергий с прихожанками

"Если бы не Всевышний, все сошли бы с ума"

Альви Мутаев — лидер чеченского отделения байкерского движения "Ночные волки". Мы вместе идем по Аргунскому ущелью, где на протяжении обеих чеченских кампаний шли столкновения между боевиками и федеральными силами. Сейчас здесь яркое солнце, небо немыслимо голубого цвета, по ту сторону реки Аргун стоят восстановленные после бомбежек древние каменные чеченские башни. Это его родные места. Сегодня он с юмором рассказывает о том, как прятался с друзьями в погребе во время артиллерийских обстрелов.

"У вас же в каждой семье здесь кто-то погиб. Как вы это вынесли?" — спрашиваю я.

"Если бы не Всевышний, все сошли бы с ума. Вера спасает, держит людей", — помолчав, отвечает он.

На окраине Грозного у нас сломалась машина. Через 15 минут завхоз соседней мечети Доку организовал эвакуатор, а нас пригласил в дом — погреться, выпить чаю и поужинать. "Бог один. Сегодня я тебе помог, завтра ты мне. Мы всем помогаем. Как так — не помочь?" — все время повторял он. Поломку на сервисе быстро устранили, за работу взяли 500 рублей и пригласили переночевать.

Позже отец Сергий расскажет, как здесь организуют Рождественские представления для детей: праздничные костюмы, помещения — все предоставляют мусульманские общины при поддержке властей, а на Пасху в храм обязательно приходят гости-мусульмане.

Святая земля

Самый большой православный храм на Кавказе находится в Хасавюрте. Несмотря на то что это уже Дагестан, почти половину местных жителей составляют этнические чеченцы: административная граница находится всего в нескольких километрах к западу. На престольный праздник в честь Знаменской иконы Божией Матери сюда съезжаются верующие со всей республики. А после богослужения все собираются на большую общую трапезу.

"У нас к этому привыкли: многие, проживая в разных городах и селах, посещают праздники соседей. Их никто не заставляет ехать, так сказать, "для массовости". Это как день рождения у друга или соседа — многим доставляет большую радость побывать на службе, увидеться со знакомыми, помолиться на литургии. И эти церковные праздники еще больше объединяют русское население Дагестана", — говорит местный священник.

А у прихожанок грозненского Архангельского храма любимый праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Покров для христиан — символ заступничества и утешения. Таким утешением, по словам отца Сергия, был и его храм все годы войны, разрухи и отчаяния.

"Место тут… святое. Не знаю, год пролетел — как день, даже устать не успел", — улыбается он на прощание.