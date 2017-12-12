Управление мусульман Кавказа выразило протест решению Трампа по Иерусалиму

БАКУ, 12 дек — РИА Новости. Управление мусульман Кавказа выразило протест в связи с решением президента США Дольнада Трампа по Иерусалиму, так как считает: решение создает серьезные препятствия установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и готовности перенести туда посольство США. Палестинцы сами претендуют на восточную часть города и со вчерашнего дня в разнообразных форматах — от политических заявлений до сожженных флагов — демонстрируют неприятие инициатив президента Дональда Трампа.

"Однозначно заявляем, недопустимо в одностороннем порядке объявлять Кудс (так на персидском языке называют Иерусалим — ред.) столицей. Недопустимо принимать решение по Кудсу по имя политических целей. Это означает нарушение прав не только мусульман, но и немусульман. Управление мусульман Кавказа выражает решительный протест в связи с решением, которое создает серьезные препятствия установлению мира и стабильности в столь уязвимом регионе как Ближний Восток. Выражая волю миллионов верующих, мы настаиваем на выполнении принятой в 1967 году резолюции СБ ООН по Иерусалиму, отражающей права палестинского народа", — говорится в заявлении.

Первые митинги на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа прошли во вторник вечером. На главных площадях Вифлеема и Рамаллаха были потушены рождественские елки. Минздрав Палестины сообщил о 1,1 тысячи пострадавших во время протестов в пятницу в разных районах Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Иерусалима.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назвал решение Трампа отказом от посредничества в ближневосточном мирном процессе, а исламистская оппозиция, правящая в секторе Газа, заявила, что своим решением президент США "отворил врата ада" для Америки на Ближнем Востоке.

Ожидается, что признание США Иерусалима столицей Израиля будет всесторонне рассмотрено на чрезвычайном саммите лидеров Организации исламского сотрудничества (ОИС) и совещании глав МИД ОИС 13 декабря в Стамбуле, которые пройдут по инициативе президента Турции Тайипа Эрдогана.