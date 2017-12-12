Романовы против полного запрета абортов, но за госполитику по их сокращению

Коробки с регионами, где собраны подписи за запрет абортов активистами АНО За жизнь

Коробки с регионами, где собраны подписи за запрет абортов активистами АНО За жизнь

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российский императорский дом не выступает за полный запрет абортов, однако считает, что государство должно вести политику по их максимально возможному сокращению, заявил в интервью РИА Новости директор Канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

По его словам, бывают разные "сложные обстоятельства", например, зачатие в результате изнасилования или обнаружение у плода признаков страшных мучительных болезней.

"Здесь государству, действительно, скорее всего, нельзя просто безапелляционно установить абсолютный запрет. Такие запреты, и вправду, породят еще большее зло — подпольные аборты, криминализацию значительной части этого сегмента здравоохранения. Но Церковь вправе призывать к тому, чтобы, по крайней мере, допущение абортов государством не превращалось в их пропаганду. И вправе ожидать, что государственная политика будет направлена не на поощрение абортов, а на максимально возможное их сокращение", — отметил собеседник агентства.

Как отметил Закатов, Российский императорский дом "всецело согласен" с позицией Русской православной церкви по вопросу абортов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. Позднее в Русской православной церкви разъяснили, что запрет абортов в настоящее время в России невозможен, при этом Церковь считает целесообразным их вывод из системы ОМС.

"Критики Церкви часто вводят общественность в заблуждение. Да, есть случаи, когда приходится выбирать между спасением жизни человеческой личности или сохранением еще только формирующегося человеческого существа. И каждый такой случай индивидуален. Но Церковь никогда не настаивала, что зародыш следует сохранить во что бы то ни стало, даже ценой заведомой смерти матери. Если такие варварские взгляды кем-то и высказываются, то это не имеет ничего общего с официальной позицией Церкви", — сказал представитель Дома Романовых.

В целом, по словам Закатова, "Церковь не может быть сторонницей абортов по определению", поскольку "аборт — это прерывание зародившейся жизни", а "жизнь есть дар Божий, и отнятие её на любой стадии — тяжкий грех".