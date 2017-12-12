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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Раввин Лазар заявил о важности Хануки в эпоху информационной революции

17:2012.12.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТоржества в честь еврейского праздника Ханука в клубе Zona в Москве. Архивное фото.Торжества в честь еврейского праздника Ханука в клубе Zona в Москве. Архивное фото.
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Иудеи с заходом солнца во вторник начинают отмечать один из самых веселых и продолжительных еврейских праздников — восьмидневную Хануку – праздник света и огней. В преддверии торжеств главный раввин России Берл Лазар рассказал об особой актуальности Хануки для всех жителей планеты в эпоху бурного роста информационных технологий.

"При жизни нашего поколения мир вступил в пору информационной революции. Одним из неизбежных результатов стал бурный поток негативной информации. Основное внимание уделяется так называемым "горячим фактам": войнам, конфликтам, противостоянию стран, народов, отдельных людей. В то же время даже в таких тонких сферах, как психология и воспитание детей, упор делается на работу с проблемами, с недостатками", — приводит пресс-служба обращение Лазара к верующим.

По его словам, цель ставится благая: СМИ хотят предостеречь людей, показать им ужасы войны и терроризма, а воспитатели и психологи стремятся выявить больные места, чтобы начать лечение. Но в результате создается впечатление, что мир становится все более мрачным, а в людях все меньше светлого и благородного.

"И как раз здесь особенно важен урок Хануки. Да, говорит нам этот праздник, иногда приходится вести борьбу с внешним врагом или с внутренними проблемами – но основной акцент надо всегда делать на позитиве. Если приходится сражаться – важно победить, но еще важнее самим стать лучше после этого противостояния. Если у человека есть недостатки – главное это добавить позитива в жизнь, заниматься добрыми делами, раскрывать хорошее в себе и в ближних. Тогда и недостатки станут меньше, а постепенно и вообще сойдут на нет", — отметил главный раввин России.

Он добавил, что когда свет Хануки горит в каждом человеке, мир наполняется добром и счастьем.

Ханука

Ханука, праздник света и огней, начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В сотнях городов мира по случаю Хануки на площадях зажигают ритуальные светильники — меноры, а когда зажигают свечи дома, светильник традиционно устанавливают у входа или на подоконнике, чтобы свет был виден прохожим. В 2015 году иудеи начинают праздновать Хануку 5 декабря с заходом солнца.

Название праздника происходит от выражений "хануккат ха-баит" (освящение Храма) или "хануккат бейт Хашмонаим" (освящение дома Хасмонеев). Традиция связывает празднование Хануки с еврейским восстанием 167 г. до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, запретившего иудаизм. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот), евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный Храм.

В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Но масла для светильника оказалось совсем мало (на изготовление нового елея, по еврейской традиции, требуется восемь дней). Когда же с его помощью зажгли менору, то огонь горел без перерыва все восемь дней, пока готовилось новое масло.

В память об этом чуде Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече в праздничном восьмисвечнике.

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