РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Дом Романовых: ни малейшего сомнения в подлинности останков быть не должно

Сюжет:
Архиерейский собор РПЦ (70)
14:4712.12.2017
(обновлено: 15:21 12.12.2017)
0510
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор канцелярии главы Российского Императорского Дома Александр Закатов. Архивное фотоДиректор канцелярии главы Российского Императорского Дома Александр Закатов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Дом Романовых не отрицает подлинности "екатеринбургских останков", призывает в то же время "разрешить все сомнения" в ходе комплексных экспертиз и отмечает "непредвзятость, прозрачность и честность" проводимых сегодня исследований, заявил во вторник в интервью РИА Новости директор Канцелярии Российского Императорского Дома Александр Закатов.

"Дом Романовых, как и Русская православная церковь, никогда не отрицал возможность того, что "екатеринбургские останки" являются мощами святых царственных страстотерпцев и их верных служителей. Речь идет лишь о том, что требуется разрешить все сомнения и принять окончательное решение на основе комплексной подлинно научной экспертизы и в духе церковно-общественного согласия", — сказал Закатов.

Комментируя недавнее послание Архиерейского собора Русской православной церкви, в котором выражена надежда, что по завершении всех исследований "будет явлена истина" относительно принадлежности останков, собеседник агентства отметил, что "в мире нет сил, более заинтересованных в подлинности "екатеринбургских останков", чем Церковь и Императорский Дом". 

"Для Церкви это появление еще одной великой святыни, к которой устремятся верующие, а для династии, плюс к тому, еще и возможность поклониться несомненной гробнице близких родственников. И если Церковь и Императорская фамилия призывают к осторожности, то это делается не из какого-то странного упрямства, а из чувства высочайшей ответственности. Ведь мощам, по установлениям Православной церкви, будет воздаваться соответствующее почитание. В связи с этим ни малейшего сомнения в их подлинности быть не должно", — сказал Закатов.

Митрополит Волоколамский Иларион на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Митрополит Иларион рассказал об экспертизе по "екатеринбургским останкам"
Представитель Дома Романовых при этом с удовлетворением констатировал, что государственная власть "признала ошибки", допущенные в ходе первого следствия в 1990-х годах, "пошла навстречу Церкви и санкционировала исследования "екатеринбургских останков" практически с нуля". "При этом Церкви предоставлена возможность наблюдать за всеми стадиями экспертизы и контролировать её непредвзятость, прозрачность и честность", — заявил Закатов.

Он напомнил, что на конференции, прошедшей в Сретенском монастыре 27 ноября под личным председательством патриарха Кирилла, была предоставлена возможность высказаться представителям всех точек зрения. "Общее впечатление, что сторонники подлинности "екатеринбургских останков" на сей раз выглядели более подготовленными и убедительными, чем противники. Тем важнее, чтобы в случае движения к признанию Церковью останков подлинными все сомнения были сняты, все версии проверены, и ни у кого не осталось бы поводов для внесения смущения в среду верующих", — констатировал собеседник агентства.

О "политиканах" и стремящихся к саморекламе

В то же время директор Канцелярии Дома Романовых обратил внимание на тот факт, что, помимо искренних и честных людей, которые, по его словам, составляют большинство и среди сторонников подлинности "екатеринбургских останков", и среди сомневающихся, к сожалению, "в обеих категориях есть люди, политизирующие данный вопрос и стремящиеся не к правде, а к саморекламе на популярной теме". Именно они, считает Закатов, с двух противоположных концов пытаются завести ситуацию в тупик. 

Публицист, историк, исследователь судьбы царской семьи Анатолий Степанов
© Фото : из личного архива Анатолия Степанова
Историк: сделаны важные открытия по "царским" останкам
"Политизированные сторонники подлинности ожидают реванша и очень хотят использовать возможное признание как повод для нападок на священноначалие Русской православной церкви, которое, якобы, много лет мешало погребению и почитанию останков царской семьи вопреки доводам науки. А политизированные противники подлинности, успевшие объявить "екатеринбургские останки" "лжемощами" и "сатанинским подлогом", прилагают усилия, чтобы во что бы то ни стало помешать потенциальному признанию и сделать Церковь заложницей проявленного ими прежде неразумного фанатизма. При дефиците аргументов эти люди просто начинают прибегать к нагнетанию истерии, к придумыванию эпатажных экзотических "версий", — сказал Закатов.

Он призвал и тех, и других "образумиться и проявить христианское смирение". "Церковь примет то решение, которое будет соответствовать истине, и тогда, когда время для этого настанет. Если же кто-то не признаёт авторитет Церкви, нужно честно об этом сказать, а не пытаться изображать из себя православных", — добавил представитель Дома Романовых.

О версии следователя Соколова

Оценивая деятельность белогвардейского следователя Николая Соколова, который в результате расследования 1919 года пришел к выводу о сожжении останков царской семьи в районе Ганиной Ямы, Александр Закатов заметил, что к Соколову Дом Романовых "относится с огромным уважением и чтит его память". Как напомнил Закатов, дед Великой княгини Марии Владимировны государь Кирилл Владимирович принял титул императора в изгнании лишь после того, как Николай Соколов представил ему результаты своего расследования, неопровержимо доказывающие, что император Николай II, цесаревич Алексей, все члены царской семьи и великий князь Михаил Александрович были казнены. 

"В отношении судьбы останков святых царственных страстотерпцев Николай Соколов был абсолютно честен. Он действительно пришел к выводу, что тела мучеников полностью уничтожили огнем и кислотой на Ганиной яме. Николай Соколов никого не обманывал и не вводил в заблуждение. Но это не исключает, что в каких-то нюансах он не располагал полной информацией, что-то не успел исследовать, где-то сделал преждевременные выводы", — сказал собеседник агентства.

Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
© Фото : Public Domain
Загадка царской могилы: обстоятельства гибели Романовых обсудят в Москве
В целом и главном, заключил Закатов, материалы следствия Николая Соколова "достойны полного доверия", однако это не исключает, что вновь открывшиеся данные и экспертизы, недоступные в то время, но реальные сейчас, "позволят пересмотреть отдельные заключения, сделанные в ходе первого расследования цареубийства".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Полный текст интервью с Александром Закатовым читайте на сайте www.ria.ru после 16.00.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
Последний Император России. Николай II от коронации до отречения
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена