Дом Романовых: ни малейшего сомнения в подлинности останков быть не должно

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Дом Романовых не отрицает подлинности "екатеринбургских останков", призывает в то же время "разрешить все сомнения" в ходе комплексных экспертиз и отмечает "непредвзятость, прозрачность и честность" проводимых сегодня исследований, заявил во вторник в интервью РИА Новости директор Канцелярии Российского Императорского Дома Александр Закатов.

"Дом Романовых, как и Русская православная церковь, никогда не отрицал возможность того, что "екатеринбургские останки" являются мощами святых царственных страстотерпцев и их верных служителей. Речь идет лишь о том, что требуется разрешить все сомнения и принять окончательное решение на основе комплексной подлинно научной экспертизы и в духе церковно-общественного согласия", — сказал Закатов.

Комментируя недавнее послание Архиерейского собора Русской православной церкви, в котором выражена надежда, что по завершении всех исследований "будет явлена истина" относительно принадлежности останков, собеседник агентства отметил, что "в мире нет сил, более заинтересованных в подлинности "екатеринбургских останков", чем Церковь и Императорский Дом".

"Для Церкви это появление еще одной великой святыни, к которой устремятся верующие, а для династии, плюс к тому, еще и возможность поклониться несомненной гробнице близких родственников. И если Церковь и Императорская фамилия призывают к осторожности, то это делается не из какого-то странного упрямства, а из чувства высочайшей ответственности. Ведь мощам, по установлениям Православной церкви, будет воздаваться соответствующее почитание. В связи с этим ни малейшего сомнения в их подлинности быть не должно", — сказал Закатов.

Представитель Дома Романовых при этом с удовлетворением констатировал, что государственная власть "признала ошибки", допущенные в ходе первого следствия в 1990-х годах, "пошла навстречу Церкви и санкционировала исследования "екатеринбургских останков" практически с нуля". "При этом Церкви предоставлена возможность наблюдать за всеми стадиями экспертизы и контролировать её непредвзятость, прозрачность и честность", — заявил Закатов.

Он напомнил, что на конференции, прошедшей в Сретенском монастыре 27 ноября под личным председательством патриарха Кирилла, была предоставлена возможность высказаться представителям всех точек зрения. "Общее впечатление, что сторонники подлинности "екатеринбургских останков" на сей раз выглядели более подготовленными и убедительными, чем противники. Тем важнее, чтобы в случае движения к признанию Церковью останков подлинными все сомнения были сняты, все версии проверены, и ни у кого не осталось бы поводов для внесения смущения в среду верующих", — констатировал собеседник агентства.

О "политиканах" и стремящихся к саморекламе

В то же время директор Канцелярии Дома Романовых обратил внимание на тот факт, что, помимо искренних и честных людей, которые, по его словам, составляют большинство и среди сторонников подлинности "екатеринбургских останков", и среди сомневающихся, к сожалению, "в обеих категориях есть люди, политизирующие данный вопрос и стремящиеся не к правде, а к саморекламе на популярной теме". Именно они, считает Закатов, с двух противоположных концов пытаются завести ситуацию в тупик.

"Политизированные сторонники подлинности ожидают реванша и очень хотят использовать возможное признание как повод для нападок на священноначалие Русской православной церкви, которое, якобы, много лет мешало погребению и почитанию останков царской семьи вопреки доводам науки. А политизированные противники подлинности, успевшие объявить "екатеринбургские останки" "лжемощами" и "сатанинским подлогом", прилагают усилия, чтобы во что бы то ни стало помешать потенциальному признанию и сделать Церковь заложницей проявленного ими прежде неразумного фанатизма. При дефиците аргументов эти люди просто начинают прибегать к нагнетанию истерии, к придумыванию эпатажных экзотических "версий", — сказал Закатов.

Он призвал и тех, и других "образумиться и проявить христианское смирение". "Церковь примет то решение, которое будет соответствовать истине, и тогда, когда время для этого настанет. Если же кто-то не признаёт авторитет Церкви, нужно честно об этом сказать, а не пытаться изображать из себя православных", — добавил представитель Дома Романовых.

О версии следователя Соколова

Оценивая деятельность белогвардейского следователя Николая Соколова, который в результате расследования 1919 года пришел к выводу о сожжении останков царской семьи в районе Ганиной Ямы, Александр Закатов заметил, что к Соколову Дом Романовых "относится с огромным уважением и чтит его память". Как напомнил Закатов, дед Великой княгини Марии Владимировны государь Кирилл Владимирович принял титул императора в изгнании лишь после того, как Николай Соколов представил ему результаты своего расследования, неопровержимо доказывающие, что император Николай II, цесаревич Алексей, все члены царской семьи и великий князь Михаил Александрович были казнены.

"В отношении судьбы останков святых царственных страстотерпцев Николай Соколов был абсолютно честен. Он действительно пришел к выводу, что тела мучеников полностью уничтожили огнем и кислотой на Ганиной яме. Николай Соколов никого не обманывал и не вводил в заблуждение. Но это не исключает, что в каких-то нюансах он не располагал полной информацией, что-то не успел исследовать, где-то сделал преждевременные выводы", — сказал собеседник агентства.

В целом и главном, заключил Закатов, материалы следствия Николая Соколова "достойны полного доверия", однако это не исключает, что вновь открывшиеся данные и экспертизы, недоступные в то время, но реальные сейчас, "позволят пересмотреть отдельные заключения, сделанные в ходе первого расследования цареубийства".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Полный текст интервью с Александром Закатовым читайте на сайте www.ria.ru после 16.00.