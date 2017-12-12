ЕЕК требует наказать напавших на синагогу Гётеборга и ресторан в Амстердаме

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призывает Швецию и другие европейские страны строго наказать виновных после ряда инцидентов, произошедших в эти выходные: в шведском Гётеборге неизвестные забросали "коктейлями Молотова" синагогу, в Амстердаме было совершено нападение на кошерный ресторан, а в нескольких городах Европы прошли демонстрации, участники которых выкрикивали призывы убивать евреев.

"Немыслимо, что на евреев нападают на улицах Европы, будь то террористы с "коктейлями Молотова", или демонстранты, открыто и нагло призывающие к массовому убийству евреев в Мальмё, Вене или Париже. Мы призываем правительства европейских стран принять все необходимые меры и строго наказать тех, кто совершил эти правонарушения, а также незамедлительно заключать под арест любого, кто призывает к убийствам", — приводит пресс-служба ЕЕК слова президента организации Вячеслава Моше Кантора.

По его словам, "в очередной раз применяются двойные стандарты, когда на евреев Европы нападают и желают физического уничтожения только после дипломатического заявления по отношению к исторической родине всех евреев — Израилю".

"Любой, кто оправдывает антисемитские нападения на евреев, как физические, так и словесные, автоматически относит себя к разряду антисемитов", — подчеркнул президент ЕЕК.