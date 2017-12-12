Евреи Европы разочарованы заявлением Могерини о статусе Иерусалима

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) выразил разочарование в связи с заявлением, опубликованным верховным представителем ЕС Федерикой Могерини о статусе признания Иерусалима столицей Израиля.

Ранее Могерини призвала Израиль не ждать переноса посольств стран ЕС в Иерусалим. Она также напомнила, что Евросоюз придерживается международного консенсуса по статусу Иерусалима и не изменит позицию, пока израильтяне и палестинцы не согласуют окончательный статус города.

"В то время как ЕС апеллирует к сбалансированному подходу в решении вопроса статуса Иерусалима, на деле мы видим постоянный крен в сторону как минимум игнорирования многовековой связи великого города с еврейским народом, когда ЕС ошибочно принимал сторону Палестины, включая поддержку резолюции ООН, фактически отрицающей историческую связь евреев с Иерусалимом", — приводит пресс-служба слова президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора.

По его мнению, заявление Могерини было бы более конструктивным, если бы ЕС "проявлял больше интереса к высказываниям (заявлениям) палестинской стороны, призывающим к уничтожению евреев и их государства, расширению выплат властям Палестинской автономии и семьям террористов, разжиганию ненависти в образовательных программах и присвоению улицам имен массовых убийц".

"ЕС следовало бы выражать "серьезную озабоченность" именно по данным вопросам, и в меньшей степени по поводу объявления о признании законного и легитимного требования Израиля признать Иерусалим столицей еврейского государства. ЕС следует отдать приоритет установлению мира, обеспечив, чтобы палестинцы прекратили поддерживать терроризм, разжигание ненависти и политику непризнания", — подчеркнул Кантор.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе в этот город американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.