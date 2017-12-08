МИД: в ОБСЕ не дают утвердить меры борьбы с христианофобией и исламофобией

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. "Страусиная" позиция некоторых стран Европы, требующих всеобщей толерантности, не позволяет принять решения по борьбе с христианофобией и исламофобией в Европе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что некоторые важные документы по гуманитарной проблематике, которые планировалось рассмотреть в рамках Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, не были приняты, "прежде всего, из-за неконструктивной позиции ряда стран".
Он добавил, что накануне совместно с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто провел специальное мероприятие на полях СМИД, посвященное ущемлению христиан, где на конкретных фактах было показано, насколько сильна эта проблема.
"И Европа со своими христианскими корнями, конечно же, не должна оставаться в стороне от отстаивания прав своих единоверцев",- добавил Лавров.