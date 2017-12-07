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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Муфтий: мусульмане РФ солидарны с исламским миром по вопросу об Иерусалиме

20:3507.12.2017
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© Фото : Духовное управление мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль СамигуллинМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото : Духовное управление мусульман Республики Татарстан

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля можно назвать провокационными, и это вызывает солидарность российских мусульман со всеми единоверцами по всему миру, заявил в четверг РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

В среду Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Мир и так уже полыхает то в одной части света, то в другой. Но непредсказуемые действия президента США Трампа, особенно его желание перенести столицу одного из ближневосточных государств из Тель-Авива в Иерусалим, лишь только добавляют масла в огонь очередной войны, особенно в этом регионе", — считает Самигуллин.

Дети стоят на флагах США и Израиля во время протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Исламабаде, Пакистан. 7 декабря 2017
© REUTERS / Caren Firouz
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По его словам, Иерусалим — это общий дом и родина для многих национальностей и приверженцев той или иной религии. "Но тут выясняется: "по Трампу", древний Иерусалим принадлежит только одному народу, что, конечно же, недопустимо. Заявление американского президента — это зарождение очередного противостояния и витка напряженности на Ближнем Востоке и за его пределами", — сказал Самигуллин.

Он также отметил, что более 1,5 миллиарда мусульман выражают солидарность по вопросу статуса Иерусалима — этот город не может быть столицей Израиля.

"Своим заявлением Трамп лишь навлек на себя гнев приверженцев ислама по всему миру. А сам исламский мир един во мнении: Иерусалим является городом трех религий, но лишь по указке и желанию "заокеанского друга Тель-Авива" этот город не может быть столицей какого-то там государства", — заключил муфтий Татарстана.

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