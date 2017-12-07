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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Решение по Иерусалиму осложнит процесс переговоров, заявил Совет муфтиев РФ

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (143)
14:4007.12.2017
(обновлено: 15:24 07.12.2017)
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© REUTERS / Caren FirouzДети стоят на флагах США и Израиля во время протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Исламабаде, Пакистан. 7 декабря 2017Дети стоят на флагах США и Израиля во время протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Исламабаде, Пакистан. 7 декабря 2017
© REUTERS / Caren Firouz

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля значительно осложнит процесс переговоров сторон конфликта в регионе и будет способствовать "разжиганию еще большей ненависти", говорится в совместном заявлении Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

Столкновения палестинских протестующих с израильскими силами безопасности в городе Рамалла на Западном берегу. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Abbas Momani
На Западном берегу реки Иордан вспыхнули столкновения

В среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Мусульмане России осуждают решение руководства США признать Иерусалим столицей Израиля. Мы присоединяемся к голосам во всем мире, призывающим авторов данного решения пересмотреть свою неверную позицию", — говорится в обращении, опубликованном на сайте СМР.

Протест в городе Газа против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
© AFP 2017 / Mohammed Abed
Мир критикует Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля
По мнению авторов заявления, подобное решение Трампа "значительно осложнит процесс переговоров сторон конфликта в регионе, который должен решаться, безусловно, путем двусторонних переговоров и на основе имеющейся международно-правовой базы, включающий соответствующие резолюции СБ ООН".

"Мусульмане России убеждены в необходимости поиска и принятия справедливого и всеобъемлющего решения в рамках политического урегулирования одного из самых кровоточащих затяжных международных конфликтов", — отмечается в заявлении.

Как отметили в СМР и ДУМ РФ, подобные решения приняты в одностороннем порядке и будут "препятствовать установлению устойчивого и прогрессивного мира и стабильности в регионе". Это в свою очередь, "безусловно, будет способствовать разжиганию еще большей ненависти, вовлекать в свою орбиту новых участников и территории", говорится в тексте послания.

Флаги США и Израиля на здании муниципалитета в Иерусалиме
© REUTERS / Ammar Awad
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В нем также отмечается, что мусульмане России "целиком и полностью поддерживают позицию руководства России по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных наций".

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