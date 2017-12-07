Муфтий Москвы: штаб-квартиру ООН нужно перенести в Иерусалим

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов, комментируя решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля, предложил перевести в Иерусалим штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН).

В среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Иерусалим является де-факто столицей трех мировых религий – и мусульман, и христиан, и иудеев объединяет. ООН, по сути, должна объединять все нации, народы, культуры. Если основная составляющая часть миропорядка связана с приверженностью людей к той или иной религии, с взаимоотношением религий, а здесь Иерусалим является, образно говоря, как бы куполом всех религий, то было бы правильно, чтобы штаб-квартира Объединенных наций находилась там", — сказал Крганов.

По его словам, с подобным предложением несколько лет назад уже выступали в российской мусульманской умме. Страна, в которой находится штаб-квартира ООН, "несет большую ответственность перед всем миром, и она должна предлагать идеи объединения, максимального сближения разных культур, народов и религий", добавил муфтий.

"Очевидно, нужно решать вопрос придания особого международного статуса Иерусалиму, и это нужно согласовать со всеми религиями, в первую очередь, конечно же, с христианами, иудеями и мусульманами, – чтобы это было согласованное решение", — заключил собеседник агентства.

Штаб-квартира ООН в настоящее время располагается в Нью-Йорке.