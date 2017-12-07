Раввин Лазар: решение США по Иерусалиму восстанавливает справедливость

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар назвал "восстановлением справедливости" призыв президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля, отметив при этом, что древний город "всегда был еврейской столицей".

В среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Заявление Дональда Трампа – это восстановление справедливости. Практически все то время, когда в этом регионе существовали и существуют государства, основным населением которых были евреи, Иерусалим был их столицей. Когда же этих государств не было, Иерусалим оставался религиозным центром для всех евреев", — говорится в заявлении Берл Лазара, распространенном его пресс-службой.

Главный раввин России напомнил, что в Иерусалиме находится величайшая святыня иудаизма — Западная стена, больше известная как Стена плача, к которой столетиями приходили евреи со всего мира. По словам Лазара, решение президента США — это "признание, хотя и слегка запоздавшее, исторических реалий", поскольку Иерусалим является столицей Израиля "практически с самого основания этого государства".

"Что же касается заявлений о том, что подобное решение спровоцирует масштабный конфликт в регионе, то позволю себе с этим не согласиться. Не так давно МИД России выпустил заявление, в котором признал Западный Иерусалим столицей Израиля. Никакой бури или даже скандала это заявление не вызвало. Не вызовет и сейчас, если это не будет искусственно раздуваться", — заключил Берл Лазар.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных наций".