Патриарх Антиохии связал активизацию ИГ* с "политикой ряда великих держав"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X связывает активизацию террористов ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке до момента вмешательства в ситуацию российских ВС с "интересами ряда великих держав".

"В этом вопросе замешаны интересы ряда государств, так называемых некоторых великих держав", — сказал Антиохийский патриарх в ходе беседы с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о причинах такой активизации в недавнем прошлом ИГ* в Сирии и Ираке.

"Еще раз хочу повторить, что я благодарю российского президента Владимира Путина, российское государство за ту позицию, которую они занимают по отношению к нашим проблемам. Это является голосом правды, который должен звучать, должен быть слышен во всем мире, во всем мировом сообществе", — добавил Иоанн X.

Антиохийский патриарх во вторник встретился с патриархом Московским и всея Руси Кирилом в его Даниловской резиденции. Накануне он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.