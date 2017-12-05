МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник обсуждал участие России в восстановлении церквей, мечетей, больниц и различных объектов инфраструктуры в Сирии, сообщил патриарх во вторник журналистам.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вашего президента Владимира Путина, который вчера на встрече с нами подтвердил готовность Российской Федерации внести свой вклад в восстановление разрушенной экономики Сирии, в восстановление в том числе инфраструктуры, церквей, монастырей, школ, больниц, мечетей и других объектов. И я надеюсь, что это произойдет также в недалеком будущем", — сказал патриарх Иоанн Х.