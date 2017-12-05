МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X надеется на "оптимистичную развязку" в случае с похищением двух сирийских епископов в районе Алеппо террористами в 2013 году.

"Пока нет никаких точных данных, но мы следим за этим процессом и надеемся, что у этой истории все-таки будет развязка оптимистичная", — сказал патриарх в ходе беседы с журналистами, отвечая на вопрос о судьбе двух похищенных иерархов.

Митрополит Алеппский Павел (Антиохийская православная церковь) и митрополит Алеппо Иоанн Ибрагим (Сиро-яковитская церковь) были похищены неизвестными в 2013 году в Сирии. С тех пор неоднократно появлялись сообщения о гибели иерархов или о том, что они до сих пор живы.