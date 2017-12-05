Собор Василия Блаженного украсит памятные монеты Банка России к ЧМ-2018

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Банк России 5 декабря выпускает в обращение памятные монеты, некоторые из которых украсит собор Василия Блаженного, сообщает сайт Банка России.

Всего банк выпускает в обращение четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, золотую монету номиналом 50 рублей и монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, посвященные проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

"На оборотной стороне трехрублевых монет можно увидеть стилизованную траекторию полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Москвы с Собором Василия Блаженного и Спасской башней Кремля на первой монете, Санкт-Петербурга с памятником Петру I – на второй и Сочи с морским вокзалом – на третьей. Тираж каждой монеты – до 24 тысяч штук", — говорится в сообщении.