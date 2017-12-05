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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Уличная медицина": бездомное наследство Доктора Лизы

08:0005.12.2017
(обновлено: 08:30 05.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей МихеевПятничный выезд программы «Уличная медицина»Пятничный выезд программы «Уличная медицина»
© РИА Новости / Алексей Михеев
Алексей Михеев

После трагической гибели год назад Доктора Лизы — Елизаветы Глинки — ее подопечные никуда не делись. Тысячи бездомных по-прежнему ежедневно страдают от холода, зарабатывая отморожения, а у тех, кто годами ждет спасительной операции, нет денег на продукты. Как бамовскими темпами построить на улице гражданское общество? И чего ради профессиональные врачи работают бесплатно? Об этом РИА Новости рассказали эксперты, среди которых директор благотворительного фонда и священник-реаниматолог.

"Когда Лиза погибла, это стало страшной потерей для ее подопечных. Они действительно очень сильно это почувствовали. Мы решили продолжить ее дело хотя бы для того, чтобы они смогли нормально дальше жить", — говорит Алания Журкина, директор фонда "Дом друзей".

На сегодняшний день это практически единственная в Москве организация, которая занимается "уличной медициной" — первой неэкстренной помощью бездомным. За несколько месяцев сотрудники фонда оказали ее почти тысяче человек.

© РИА Новости / Алексей МихеевПодопечные фонда "Дом друзей" в московском районе Марьино
© РИА Новости / Алексей Михеев
Подопечные фонда "Дом друзей" в московском районе Марьино

Опуститься на корточки

"Бездомный как никто чувствует негативное отношение общества. Даже если у него есть московская прописка и страховой полис, он не пойдет в больницу, там ему с порога скажут про грязь и запах. А в данный момент он нуждается в перевязке — все остальное потом", — объясняет Алания.

Среди бездомных традиционно велико число ампутантов. Зимой на улице порой достаточно одной ночи, чтобы оказаться на операционном столе. А выписывают из больницы на третий-четвертый день — обратно на улицу. У большинства культи начинают гноиться и кровоточить.

"Когда ты относишься к бездомному как к человеку, а не стоишь и не читаешь ему мораль, прежде чем что-то дать, когда присаживаешься рядом на корточки и говоришь: "А ну-ка, милый друг, что здесь у тебя?", они начинают сами ходить на перевязки, ждут нас, и сразу наступает улучшение", — рассказывает Журкина.

Берет ли скорая бомжей

Иеромонах Феодорит (Сенчуков) многие годы работает реаниматологом на первой подстанции московской скорой помощи. По его словам, сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону — коллеги не оставят нуждающегося в помощи человека, даже если у него нет дома. Но забирать в больницу спящего в подъезде они не обязаны.

"Если человек бездомный, это не всегда означает, что он нуждается в медицинской помощи. Ему часто нужна помощь иного порядка — просто с кем-то поговорить. А люди обижаются, что мы не забираем человека, который лежит в подъезде", — отмечает священнослужитель-реаниматолог.

Есть и актеры, и доктора наук

Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В магазинах появилась книга Доктора Лизы, основанная на ее дневниках
По оценкам специалистов, на улицах Москвы сейчас находится около 14-15 тысяч тех, кого принято называть бродягами, причем половина из них имеет жилье.

"Из этих 15 тысяч 14% — москвичи, 66% — иногородние, остальные — граждане государств ближнего и дальнего зарубежья", — поясняет директор Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства имени Е. П. Глинки Борис Третяк.

Среди его "клиентов" — актеры, доктора наук, инженеры, детдомовцы, бывшие заключенные.

Недавно в Центре социальной адаптации стал принимать врач, а зимой там можно переночевать, даже если выпил; во всех прочих государственных центрах адаптации действует строжайший сухой закон.

Дом у больницы

© РИА Новости / Алексей МихеевИеромонах Феодорит госпитализирует больную синдромом Берта-Ходж-Дьюба
© РИА Новости / Алексей Михеев
Иеромонах Феодорит госпитализирует больную синдромом Берта-Ходж-Дьюба

Синдром Берта-Ходж-Дьюба — генетическое заболевание, поражающее легкие. Десятки человек годами ждут трансплантации, снимая жилье напротив больницы, ведь когда подходящий орган появится, операцию нужно провести в течение двух-трех часов.

"Таких пациентов мало, поэтому они выпали из поля зрения всех благотворительных программ. Это глубокие инвалиды, которые не могут работать и сидят на копеечной пенсии, постоянно нуждаясь в искусственной вентиляции легких", — рассказывает отец Феодорит.

По его словам, в месяц расходы таких больных могут составлять больше 70 тысяч рублей — на аренду жилья, лекарства и специальное питание. Таких денег у них нет, поэтому страдающие этим синдромом создали группу взаимопомощи — способные работать помогают тем, кто трудиться уже не может.

"Дом друзей" надеется, что московские власти помогут с помещением рядом с одной из клиник, где занимаются пересадкой легких. Чтобы там те, кто ждет операцию, могли жить, оплачивая только коммунальные услуги.

Вирус благотворительности

"Почему я этим занимаюсь? Лиза заразила вирусом благотворительности, научила смотреть на людей иначе, видеть в каждом человека. Счастье, когда ты кого-то с улицы возвращаешь домой или просто помогаешь тому, кто не хочет возвращаться", — говорит директор "Дома".

Бездомные. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Службы помощи бездомным в Москве усилят работу во время морозов
Врачи работают в фонде "за драйв". Журкина считает, что многим из них просто скучно в чистых клиниках и хочется в мир трудностей и адреналина. "Работать с бездомными очень интересно. Люди же ходят смотреть фильмы про ужасы, которых не хватает в жизни, и любуются в музеях прекрасными картинами, которые не висят у них дома. Так и врачи", — смеется она.

Свою работу руководитель программы уличной медицины "Дома друзей" Таша Грановская сравнивает с "бамовской стройкой" гражданского общества, которое невозможно без заботы о каждом человеке. "Господь говорил, что во враче нуждаются не здоровые, а больные. Поэтому каждый из нас должен хоть чем-то помочь тому, кто рядом, — ведь у всех болит душа", — уверен отец Феодорит.

Если увидите на улице бездомного, который нуждается в помощи, можете позвонить по телефону Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки: (495) 720-15-08.

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