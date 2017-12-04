Путин встретится с делегаций поместных православных церквей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с делегаций поместных православных церквей и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уже глубоко во второй половине дня президент встретится с главами делегаций поместных православных церквей, которые находятся здесь в рамках юбилейных торжеств, посвященных 100-летию восстановления патриаршества в России. Также позже отдельно президент проведет встречу с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном", — заявил Песков.