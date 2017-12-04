Источник: Израиль обеспокоен темой "ритуального убийства" Романовых

ИЕРУСАЛИМ, 4 дек — РИА Новости. Израиль довел до России обеспокоенность возникновением темы "ритуального убийства" царской семьи и рассчитывает, что в этой связи будут приняты необходимые меры, заявил РИА Новости источник в израильском МИД.

После того, как в прошлом месяце представитель Следственного комитета РФ объявила о планах проведения "психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного, в том числе, и с возможным ритуальным характером убийства" Романовых в 1918 году, в еврейской общине заговорили об угрозе возрождения старинного антисемитского мифа.

"Это тема обсуждалась с российской стороной, и мы надеемся, мы исходим из того, что четкая российская позиция по этому поводу будет опубликована", — сказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы "екатеринбургских останков" епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) ранее выступил с разъяснением, что в РПЦ под "ритуальным убийством" Николая II и членов его семьи понимают исключительно "революционное, большевистское возмездие" и не вкладывают в этот термин национального или религиозного подтекста. Он заявил, что вся экспертная комиссия "глубоко возмущена отвратительными попытками обвинить нас в ксенофобии и антисемитизме".

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о проверке следствием версии ритуального убийства членов царской семьи заявила РИА Новости, что Следственный комитет РФ не может не учитывать многополярность версий по поводу убийства последнего российского императора Николая II и его близких, должен проверить каждую, чтобы поставить "окончательную точку".

Появление версии о ритуальном убийстве царской семьи вызвало большой резонанс. Так, в Федерации еврейских общин России (ФЕОР) выразили озабоченность рассмотрением этой версии. Глава ФЕОР раввин Александр Борода заявил РИА Новости, что "обвинение евреев в ритуальном убийстве – один из самых древних антисемитских наветов". Однако, по его словам, "каждый раз, когда эти обвинения рассматривали люди, не зараженные антисемитскими предубеждениями, выяснялось, что этот навет лжив".

Последний российский император вместе с домочадцами был расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила их к лику святых, а останки были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Три года назад возобновилось расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы для установления подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.