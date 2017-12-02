Архиерейский собор оценил значимость Собора на Крите

Заключительное торжественное заседание Архиерейского собора Русской православной церкви при участии глав и делегаций Поместных православных церквей в храме Христа Спасителя в Москве. 2 декабря 2017

Заключительное торжественное заседание Архиерейского собора Русской православной церкви при участии глав и делегаций Поместных православных церквей в храме Христа Спасителя в Москве. 2 декабря 2017

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Архиерейский собор подтвердил сделанные ранее профильной церковной комиссией оценки Собора 2016 года на Крите, который не может рассматриваться как Всеправославный, однако вместе с тем является "значительным событием в истории православной церкви".

Критский собор прошел 18-26 июня 2016 года с участием предстоятелей и иерархов десяти (из 14-ти) общепризнанных поместных православных церквей.

"Данный Собор не может рассматриваться как Всеправославный, а принятые на нем решения — как обязательные для всей православной полноты, поскольку в отсутствии согласия ряда поместных автокефальных Церквей на проведение Собора в ранее согласованные сроки был нарушен принцип консенсуса. Вместе с тем следует признать Собор на Крите значительным событием в истории Православной Церкви", — говорится в постановлении Архиерейского собора.

В нем, в частности, отмечается, что анализ документов Критского собора, проведенный синодальной библейско-богословской комиссией, показал, что "некоторые из них содержат неясные и неоднозначные формулировки, что не позволяет считать их образцовыми выражениями истин православной веры и предания Церкви".

При этом Архиерейский собор выразил уверенность в том, что сохранение и укрепление общецерковного единства, независимо от отношения к состоявшемуся на Крите Собору, "является общей задачей всех поместных автокефальных церквей, как участвовавших в работе Собора на Крите, так и воздержавшихся от участия в нем". "В связи с этим особую важность приобретает упрочение межправославного взаимодействия", — говорится в документе.