Верующие в одной из церквей в Хомсе. Архивное фото

Верующие в одной из церквей в Хомсе. Архивное фото

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Террористы, похитившие в 2013 году под Алеппо православного и сиро-яковитского митрополитов, хотели заставить сирийских христиан "испугаться и замолчать", но им это не удалось, заявил в субботу предстоятель Антиохийской православной церкви Иоанн Х на заседании Архиерейского собора РПЦ.

Похищение христианских епископов в Сирии произошло 22 апреля 2013 года на дороге из Антиохии в Алеппо. Боевики вооружённой сирийской оппозиции захватили православного митрополита Алеппского Павла (Язиджи) и сиро-яковитского митрополита Алеппского Григория Иоанна Ибрагима. Иерархи направлялись к турецкой границе, чтобы добиться освобождения двух священников, похищенных ещё в феврале, когда на них напали боевики.

В результате нападения террористов был убит диакон — водитель автомобиля, перевозивший иерархов, а сами епископы — похищены. Похищенных боевики увезли в неизвестном направлении, и в настоящее время достоверной информации о них нет. Периодически в СМИ появляются сведения как об освобождении, так и о гибели священнослужителей.

"Похитители думали, что заставляют церковь испугаться и замолчать. Но голос Антиохийской церкви, голос правды продолжает звучать в полную силу, требуя справедливости, мира и достоинства для всего сирийского народа. Кровь этих мучеников….создаст будущее Сирии", — заявил патриарх Антиохии и всего Востока.

Он отметил, что в Сирии высоко ценят роль Русской православной церкви, "которая встала на сторону сирийских христиан", и чтят ее позицию, труды и заботы по преодолению кризиса в стране.

Православная церковь Антиохии — один из четырёх древних Восточных патриархатов Вселенской Церкви. По преданию, основана около 37 года в Антиохии апостолами Петром и Павлом. В ее каноническую юрисдикция входят приходы в Сирии, Ливане, Ираке, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Омане.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>